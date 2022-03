“Carnevale itinerante”, gli eventi (e il percorso) a Cadoneghe

Prezzo non disponibile

Dopo due anni di stop a causa della pandemia, torna il Carnevale a Cadoneghe, e lo farà con un evento diffuso, che porterà colori e un po’ di spensieratezza in tutto il territorio comunale.

Quattro gli eventi, in quattro diverse zone del Comune, in quello che è stato, non a caso “Carnevale itinerante”.

La festa inizierà domenica 6 marzo, alle 14.30, nelle località di Bragni (all’area verde di via Giotto) e di Castagnara, in piazza Europa, per poi spostarsi alle 16.30 a Mejaniga (piazza Insurrezione) e a Cadoneghe Storica (piazza del Sindacato).

Ad animare il tutto, la musica di Tequila brass street band e le animazioni pensate per i bambini di “Risciò”. In arrivo sempre a Cadoneghe, inoltre, i personaggi dei cartoni animati, con costumi curati nei dettagli.

«Per quest’anno abbiamo pensato a un Carnevale un po’ atipico – spiega Sara Ranzato, assessore alla Cultura del Comune di Cadoneghe –. Date le raccomandazioni che impongono ancora di evitare cortei, sarà l’evento a spostarsi in quattro punti del nostro comune, seguendo l’esempio già adottato, ovviamente su altra scala, anche a Venezia. Anche per questo abbiamo deciso di ritardare di qualche giorno, in modo di avvicinarci alla primavera. Tutti saranno benvenuti, soprattutto famiglie e bambini».

In caso di maltempo l'evento sarà rinviato a domenica 13 marzo con lo stesso programma.

