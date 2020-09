Escursione in barca a remi alla scoperta del Castello del Catajo

Siamo a sud di Padova, lungo il Canale Battaglia costellato dalle residenze rinascimentali dei ricchi nobili padovani e veneziani. Scoprirete con una visita libera audioguidata il Castello del Catajo, la Villa privata attualmente più visitata del Veneto, una vera reggia con affreschi rinascimentali originali, che ha ospitato per secoli stravaganti feste, finte battaglie navali e illustri ospiti. Non perdete l’occasione di ammirare anche il Giardino delle Delizie e il laghetto. (Portare auricolari per ascoltare l’audioguida).

Partirete infine in barca dal pontile davanti al Castello, come i nobili di una volta che da Venezia o da Padova prendevano le vie d’acqua per raggiungere le loro ville qui nei Colli Euganei. Da qui partiva anche la pietra vulcanica per pavimentare la Piazza San Marco, i cereali e le botti di vino verso i ricchi mercati veneziani. L’escursione guidata si fa con un’imbarcazione tradizionale veneziana in legno. La caorlina è una barca a remi portata dai gondolieri del circolo locale.

Ritrovo: Castello del Catajo, via Catajo 1, Battaglia Terme

Date: domenica 11 ottobre e sabato 24 ottobre con ritrovo alla Biglietteria del Castello alle ore 15.00 (visita castello 15-16, barca 16-17.30)

Durata prevista: dalle 15 alle 17.30

Costo: 25 euro adulto, 15 euro bambino 6-12 anni, gratuito bambino 0-5 anni

Tariffa famiglia: 2 adulti + 1 bambino = 60 euro, 2 adulti + 2 bambini = 70 euro. Incluso: ingresso al Castello e visita con audioguida (portare auricolari), escursione in barca con vogatori e guida, organizzazione tecnica.

Percorso: in barca lungo il Canale di Battaglia nel centro storico di Battaglia Terme

Punti di interesse: porto fluviale di Battaglia Terme, Conca della Navigazione, Canale Battaglia, idrografia superficiale, Castello del Catajo

L’uscita è garantita con un minimo di iscritti. L’escursione rispetta le norme anti diffusione COVID-19. L’uso della mascherina è obbligatorio. Per la prenotazione compilare il modulo al link, indicando nel messaggio i dati completi di un solo partecipante e tutti i nomi e cognomi degli altri partecipanti, pagare con bonifico all’IBAN:IT59A0503401795000000074992 intestato a Viaggiare curiosi di Carmen Gurinov la quota totale, specificando nella causale Attività, data e numero partecipanti e inviare copia alla email info@viaggiarecuriosi.com o al cell 328 4089272. Oppure pagare con PayPal https://paypal.me/viaggiarecuriosi. Per un’incursione completa nel mondo dei barcaioli, vi suggeriamo anche la visita del Museo della Navigazione Fluviale a Battaglia Terme, visita guidata 7 euro per persona su prenotazione.

Informazioni, contatti e prenotazioni

Viaggiare Curiosi agenzia di turismo sostenibile

Via Aureliana 50, 35036 Montegrotto Terme (PD)

Cell. 328 4089272

Mail: info@viaggiarecuriosi.com

Web: https://www.viaggiarecuriosi.com/it/il-castello-in-barca-a-remi-al-tramonto/