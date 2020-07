"Sogno d'una notte di mezza estate": cena bohèmien e contemplazione delle stelle alla cantina Terra Felice

Bohèmien… leggerezza di stile e abbinamenti enogastronomici non convenzionali.

Dettagli

Quando: giovedì 13 agosto

A che ora: alle 20 cena Bohèmien e dalle 22.30 alle 24 a guardare le stelle (entrata libera)

Dove: Cantina Terra Felice - Via Marlunghe, 19 ad Arquà Petrarca (PD)

Come: seduti qua e là sul prato, su cuscini per essere più coinvolti dalla serata o tavoli convenzionali .

Cosa si beve e cosa si mangia

° Gazpacho pomodori e fragole, crostini e olio evo dei Colli Euganei

Gin Tonic al Pompelmo

° Tortino alle zucchine con vellutata di formaggio malga del Grappa e croccante di fiocco di Sauris affumicato

Monte Ricco Rosè igt Veneto 2017 (Pinot Nero Rosè fermo) – Cantina Terra Felice

° Tagliolino, fatto a mano, con crema di melanzane e polvere di pane

Sereno 2013 igt bianco – Vintage – Cantina Terra Felice

° Semifreddo al cioccolato bianco, pesca, basilico e crumble salato

Cocktail di Simonato

Programma

Dalle 22.30 l’entrata sarà libera, sempre preferibile prenotazione, resteranno a disposizione i vini di Cantina Terra Felice, i cocktail dell’Extradry e i cichetti di Trattoria da Serafino.

Alle 23 luci spente e tutti con il naso all’insù a guardare le stelle

Contributo per la cena 38 euro

Obbligatoria prenotazione. Posti limitati (max 35 persone).

Gradito outfit a tema

Cena nel rispetto delle normative anti Covid-19.

Cena all'aperto. Al momento della prenotazione sarà possibile scegliere il tipo di seduta.

Evento in collaborazione con ExtraDry - Este (cocktail) e Trattoria da Serafino – Torreglia (food)

Per info e prenotazioni

chiamare o whatsapp al 3477025928

scrivere a info@cantinaterrafelice.it

Info web