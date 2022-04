Dedicato alle famiglie con bambini non ancora iscritti al nido, incontro di presentazione del progetto Benvenido a Caselle

Giovedì 7 aprile, alle ore 18, si terrà il primo incontro di presentazione e apertura del progetto Benvenido, sostenuto dalla Fondazione Cariparo, al Centro Infanzia “Aquilone” Area Nido, in Via De Sanctis n. 11 a Caselle.

Dettagli

Il progetto, nato per aumentare l’offerta di servizi educativi per l’infanzia attraverso il supporto alle famiglie, è stato attivato in 20 Comuni del territorio, rendendo disponibili 150 posti dedicati a bambini dai 12 mesi di età, non ancora iscritti al nido. Le famiglie dotate dei requisiti richiesti, avranno la possibilità di essere selezionate e di accedere al nido senza sostenere la retta per i due anni di frequenza.

«Con grande soddisfazione – afferma il Sindaco Giovanna Rossi – Selvazzano è stata selezionata tra 20 Comuni del territorio padovano dove verranno assegnati in tutto 150 posti gratuiti al nido per bambini che hanno compiuto i 12 mesi di età. Un servizio importante che si aggiunge ad un servizio nel quale la Città di Selvazzano Dentro ha da sempre investito. L’idea di offrire questa importante opportunità a famiglie che vivono un momento di difficoltà è per noi molto importante e significativo. Grazie ad un contributo della Cariparo verranno selezionate delle famiglie a cui offrire il nido con tutta la sua offerta educativa a costo zero per due anni».

«L’asilo Aquilone – sottolinea il Consigliere incaricato alle Politiche della Famiglia e ai Servizi Educativi 0-6 anni Michela Barbiero – è una grande realtà del nostro territorio, concepita sin dalla progettazione tenendo conto degli obiettivi e del contesto educativo pensato in una logica moderna e di innovazione. Struttura per la quale abbiamo recentemente presentato un progetto di ampliamento per accedere ai fondi del Pnrr, possibilità che se accolta ci permetterebbe di ampliare gli spazi a disposizione della prima infanzia e migliorare così l’offerta in termini di servizio a bambini e famiglie».

Benvenido è un progetto nato per aumentare e migliorare l’offerta di servizi educativi per l’infanzia nelle province di Padova e Rovigo, attraverso il supporto alle famiglie nell’accesso ai servizi e l’avvio di un protocollo pedagogico innovativo.

Benvenido è un progetto selezionato da “Con i Bambini” nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, sostenuto dalla Fondazione Cariparo e realizzato da Progetto Now scs in collaborazione con l’Università degli Studi di Padova, Asvapp, Cosep, Train de Vie.

In cosa consiste

Il progetto ha attivato in 20 Comuni del territorio 150 posti, dedicati a bambini dai 12 mesi di età, non ancora iscritti al nido, di famiglie con ISEE inferiore a 25mila euro. Le famiglie selezionate avranno la possibilità di accedere al nido senza sostenere la retta per i due anni di frequenza e saranno supportate per l’intero percorso didattico da un tutor dedicato a:

costruire un progetto educativo personalizzato per i bambini

accompagnare la famiglia nell’individuazione e nell’accesso ai servizi del territorio

Come partecipare

Tutte le famiglie interessate sono invitate ad un incontro di presentazione del progetto nella scuola di riferimento. Gli incontri saranno anche l’occasione per conoscere il tutor che sarà presente lungo tutto il percorso, dalla presentazione della domanda fino alla raccolta dei dati e dei documenti necessari all’inserimento nel progetto e nella scuola.

Chi non avrà la possibilità di partecipare all’incontro di apertura, potrà presentare la propria domanda nelle seguenti modalità:

scrivendo una mail a benvenido@coopnow.it

mandando un messaggio al numero 342 1915464

Per l’iscrizione alla presentazione

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWGAmudGzWkEbseolE-BMnn3KDUJ4YgU6iO2gCL5kLt9pgfw/viewform

https://www.comune.selvazzano-dentro.pd.it/c028086/po/mostra_news.php?id=982&area=H

Foto articolo da comunicato stampa