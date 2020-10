Cerimonia di premiazione premio letterario Galileo 2020 al San Gaetano

Il Premio letterario Galileo, giunto alla quattordicesima edizione, vuole diffondere la cultura scientifica che il Comune di Padova promuove da oltre un decennio.

Ogni anno vengono selezionati i migliori libri di divulgazione scientifica, pubblicati in Italia nel biennio precedente all’edizione del premio.

Il Comune di Padova nomina ogni anno una giuria scientifica, composta da personalità di indiscusso valore in campo culturale e scientifico.

La giuria scientifica, quest’anno, è presieduta dal prof. Alberto Mantovani, scienziato, pioniere dell’immunologia, direttore scientifico di Humantas e docente di Humanitas University.

In occasione dell’edizione 2020, il Comune di Padova istituisce il “Concorso Scuole” per approfondire l’importanza non solo di un’educazione scientifica, ma anche di una corretta informazione e divulgazione.

Il concorso è rivolto a tutte le scuole secondarie di secondo grado italiane.

Il Premio Galileo, con il “Concorso Scuole”, è l’evento centrale del festival “Galileo - Settimana della scienza e dell’innovazione“, in programma a Padova dal 12 al 18 ottobre 2020.

La giuria scientifica si è riunita lunedì 2 dicembre 2019 per la selezione dei cinque finalisti.

Dopo la selezione della cinquina finalista, a decidere il libro vincitore sarà comunque la giuria popolare, formata da studenti universitari provenienti da tutta Italia e dalle 10 scuole secondarie di secondo grado selezionate per la fase finale del “Concorso Scuole”.

I finalisti

Guido Barbujani - Andrea Brunelli

Il giro del mondo in sei milioni di anni

Il Mulino - anno 2018

Francesca Buoninconti

Senza confini. Le straordinarie storie degli animali migratori

Codice Edizioni - anno 2019

Giulio Cossu

La trama della vita. La scienza della longevità e la cura dell'incurabile tra ricerca e false promesse

Marsilio - anno 2018

Anna D'Errico

Il senso perfetto. Mai sottovalutare il naso

Codice Edizioni - anno 2019

Carola Frediani

#Cybercrime. Attacchi globali, conseguenze locali

Hoepli - anno 2019

Premiazione

La premiazione dell’opera vincitrice, selezionata tra la cinquina finalista, si svolge domenica 18 ottobre 2020, all’Auditorium del Centro Culturale Altinate/San Gaetano.

Per partecipare è necessario registrarsi attraverso l’apposito modulo online.

Per informazioni

Settore Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche - Comune di Padova

telefono 049 8205626 - 8205623 - 8205611

sito www.premiogalileo.it

pagina Facebook www.facebook.com/premio.galileo.padova