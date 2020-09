Cittàdel(la)teatro: all’anfiteatro di Campo della Marta va in scena “Il colpo della strega”

È l’ultimo appuntamento di “Cittàdel(la)Teatro”, terza edizione della fortunata rassegna promossa da il Comune con la direzione artistica di Simone Toffanin e la compagnia CAST: un ultimo prezioso martedì di settembre all’insegna della commedia teatrale di qualità con cui si conclude il viaggio ideale, dai padri del linguaggio moderno alla contemporaneità, proposto dal cartellone. Domani (martedì 22 settembre) quindi, dentro l’abbraccio dell’Anfiteatro di Campo della Marta e della scenografia naturale delle imponenti mura medievali, alle ore 20.45 il sipario si alzerà su “Il colpo della strega” di John Graham, autore di numerose commedie di successo, fra cui il titolo in questione.

Il testo, pensato inizialmente come opera radiofonica nel 1978 e approdato poi al piccolo schermo nel 1987, ha trovato infine la sua “vera natura” sul palcoscenico teatrale. La versione proposta da “Cittàdel(la)Teatro” è quella per la regia di Tiziana Grillo della compagnia padovana Teatro Sala. Nella trama Sally è un soprano lirico di buon livello che sogna di poter lavorare in televisione, aggancia così Peter Raven, un importante presentatore della BBC. Sally invita Peter a casa sua, mentre Leonard, marito di Sally nonché pilota della British Airways, è in volo verso l’America. All’improvviso però, poco prima dell’appuntamento galante, un dolore lancinante blocca il presentatore. Ne succederanno di tutti i colori: strani personaggi invaderanno la scena portando un grande scompiglio, ma lui, solo lui - il colpo della strega - sarà il vero protagonista della storia.

Prima dell’inizio e durante la pausa dello spettacolo, si terrà inoltre l’ultimo appuntamento delle pillole “800 anni e non sentirli”: piccole e divertenti dediche a Cittadella da parte di Simone Toffanin e gli altri attori di CAST che tessono un filo conduttore tra storia e teatro.

L’ingresso è libero.

In caso di maltempo, gli spettacoli saranno annullati.

Per informazioni, è possibile rivolgersi all' Ufficio Turistico Cittadella (049 9404485).

Info web

https://www.comune.cittadella.pd.it/terza-edizione-cittadellateatro

https://www.facebook.com/comunecittadella