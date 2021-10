"Comuni-chi-amo", comunicazione per giovani coppie

Mercoledì 27 ottobre alle 18:00, Progetto Giovani dedica un incontro di autoriflessione e confronto sul tema della comunicazione efficace all’interno della giovane coppia, in collaborazione con lo Studio di Psicologia Alberini Davoli di Ponte San Nicolò (PD). L’incontro si svolge online, su piattaforma Zoom. La partecipazione è gratuita, ma è richiesta la registrazione attraverso l’apposito modulo online.

L’incontro

Quando si parla di vita di coppia occorre porre particolare attenzione alle prime fasi della sua formazione. I due partner, infatti, costruiscono, in modo più o meno esplicito, quello che si può definire un primo “contratto di relazione”, sulla base del quale la coppia imposterà il proprio rapporto. Come rendere tale contratto efficace e flessibile, capace di favorire il benessere della coppia? La risposta risiede in una comunicazione efficace. Comunicare è importante perché aumenta la consapevolezza rispetto a sé e al partner, favorisce la condivisione degli aspetti emotivi, facilita la costruzione di strategie per gestire in modo produttivo eventuali conflitti, favorisce la costruzione di un clima di collaborazione e, in caso di figli, crea le basi per uno stile genitoriale condiviso.

Obiettivo principale dell’incontro è quello di favorire una maggiore consapevolezza rispetto alle proprie modalità comunicative, fornendo alcuni strumenti per implementarne l’efficacia all’interno della relazione col partner. L’iniziativa si rivolge a giovani coppie e singole persone che stanno incontrando difficoltà di coppia o che semplicemente desiderano rendere maggiormente efficace la propria comunicazione col partner in vista di un percorso di vita condiviso.

Informazioni e contatti

Intervengono le psicologhe Giulia Alberini e Adriana Davoli.

Web: https://www.progettogiovani.pd.it/comunichiamo-comunicazione-per-giovani-coppie/.

