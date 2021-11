Ad Abano Terme appuntamento con "Il pianoforte tra barocco e classicismo: uno sguardo sulla Puglia"

Dopo il successo ottenuto nei precedenti concerti, Puglia Sounds Tour Italia e Associazione “W. A. Mozart” di Tricase (Le) ritornano in Veneto in collaborazione con il CLAMAT di Abano Terme (Pd) per la realizzazione del progetto denominato “Il pianoforte tra barocco e classicismo: uno sguardo sulla Puglia”. Protagonista alla tastiera sarà Davide Munaron, giovane pianista padovano, il quale condurrà il pubblico in un percorso storico musicale che metterà a confronto la musica degli autori mitteleuropei con quella dei pugliesi L. Leo e G. Paisiello. Allievo di Achille Gallo nei corsi di Alto Perfezionamento Pianistico presso la European Piano Open Academy è stato premiato in diversi concorsi internazionali tra i quali il 3° Premio al WPTA Argentina International Piano Competition. Ha inoltre partecipato alle Masterclass di Nora Doallo (Conservatorio della Svizzera Italiana), Ian Jones (Royal College of Music), Aysegul Kus Durakoglu (Turchia-USA), Richard Pohl (Rep. Ceca-USA-Cina) e Jelena Simonovic Kovacevic (Serbia). Ha partecipato in qualità di solista e musicista da camera in numerosi Festival in Italia e all’estero.

Gli appuntamenti saranno sabato 6 novembre 2021 ore 20.30 presso la sala conferenze del Clamat in via L.Configliachi 41 e mercoledi 10 novembre ore 21.15 presso l’ Hotel Ritz in via Monteortone 19, entrambe le location sono ad Abano Terme (Pd). Puglia Sounds Tour Italia 2020/2021 è un progetto della Regione Puglia che supporta gli operatori dello spettacolo ed è volto ad incrementare un’offerta culturale qualificata e diversificata, potenziando la domanda di spettacoli di rilevanza regionale, aventi la musica dal vivo come linguaggio principale, allo scopo di promuovere e valorizzare il ruolo della Puglia nel panorama turistico e culturale, nazionale ed internazionale, arricchendo il calendario delle manifestazioni artistiche e culturali.

Informazioni e contatti

Ingresso libero con prenotazione obbligatoria. Info: clamatassociazione@libero.it

Web: https://www.amicidellamusicaclamat.it.

