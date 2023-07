Esce “Bailo bailo song”, un'anteprima dell'imperdibile musical che rende omaggio a Raffaella Carrà

Venerdì 21 luglio è uscito su tutte le piattaforme il singolo Bailo Bailo Song, brano che dà il titolo al musical dedicato al mito di Raffaella Carrà, al debutto in ottobre nel rinnovato Teatro Capitol Gran Vía di Madrid, con una Prima mondiale ufficiale il 3 novembre.

La storia

Il singolo è una cover del fortunato Bailo Bailo uscito nel 1982 in Italia, in Europa e in tutti i paesi di lingua spagnola, un grande successo che in poco tempo valse alla Carrà il Disco d'Oro.

Questa nuova versione, che promette di diventare il tormentone dell'estate, è interpretata da Marco Martinelli (artista scoperto dalla stessa Raffaella Carrá), Lydia Fairén (protagonista del musical) e Bella Exum, cover della protagonista e swing di questa versione spagnola.

Il video

Il videoclip di Bailo Bailo Song è stato girato nella piazza di Madrid dedicata a Raffaella Carrà.

La produzione musicale e gli arrangiamenti sono stati curati da Marco Costa e Raffaele Sperati con la direzione artistica di Valeria Iaquinto; mix e master a cura di Jesse Germanó presso Jedi Sound Studio, il tutto con il coordinamento generale di Valeria Arzenton, produttrice del musical. Bailo Bailo Song è una produzione Dreamcatcher Bv, un omaggio trasformato in celebrazione vivente del mito di Raffaella Carrà.

Il musical

Bailo Bailo racconta la storia di María, una giovane ballerina sensuale che anela alla libertà nei primi anni Settanta, un'epoca che in Spagna era segnata da rigidità e censura, soprattutto in televisione. Con lei scopriremo come anche il più difficile dei sogni può diventare realtà, il tutto raccontato attraverso i più grandi successi di Raffaella Carrà.

Il musical è un libero adattamento dell'acclamato regista italiano Federico Bellone del film di successo Explota Explota, diretto da Nacho Álvarez, che collabora anche alla sceneggiatura. Lo spettacolo è coreografato da Gillian Bruce, supervisione musicale di Giovanni Maria Lori, una produzione di Valeria Arzenton.

Bailo Bailo ha un cast eccezionale: Natalia Millán, Lydia Fairén, Dani Tatay, Naim Thomas, Pepa Lucas e Chete Guzmán. Regia di Federico Bellone, con la consulenza artistica di Sergio Iapino.

https://www.bailobailomusical.com/

Marco Martinelli

Ricercatore e comunicatore della scienza della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, è originario di Lucca, con riconosciute doti di performer a 360 gradi, noto anche per le sue conduzioni di programmi di divulgazione scientifica in Rai (Memex, La Scienza in gioco, Galileo e il più recente "Il piccolo chimico"), su Tim Vision e per i suoi seguitissimi video su TikTok dove è seguito come @marcoilgiallino da centinaia di migliaia di follower e milioni di visualizzazioni.

Ha partecipato a vari programmi tv, quali Forte Forte Forte condotto da Raffaella Carrà, e conduce programmi di divulgazione scientifica come Il Piccolo Chimico, attualmente su Rai Gulp e Rai Play. Con il brano "Molecole d'Amore" prodotto da Mariella Nava e Antonio Coggio ha vinto il Premio Lunezia 2021 ed ora porta la sua musica anche in Spagna grazie al nuovo singolo "Bailo Bailo" prodotto da Valeria Arzenton.

Video da comunicato stampa e foto articolo da https://zedlive.com/evento/teatro-capitol-gran-via-de-madrid-bailo-bailo-madrid/