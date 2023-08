Il tempo di Berta, tre giorni di festa e rievocazione storica

Da venerdì 8 a domenica 10 settembre le strade, i parchi, le piazze di Montegrotto Terme si animeranno per la grande festa «Il tempo di Berta», che quest’anno passa da due a tre giorni e torna a proporre, dopo molti anni, il Palio delle contrade.

«La rievocazione della leggenda di Berta - afferma il sindaco Riccardo Mortandello - rappresenta un elemento fortemente identitario di Montegrotto Terme ed è quindi importante sostenerla. Il lavoro fatto in questi anni dall'amministrazione comunale, ma soprattutto dalla APS Berta per far tornare questa festa che nella storia è stata antesignana di tante rievocazioni medievali che ora si vedono nella provincia di Padova e in giro per il Veneto, un appuntamento fisso è enorme. Montegrotto Terme è anche conosciuto come la città di Berta ed è importante che anche i cittadini possano riconoscersi e identificarsi in una storia leggendaria che risale al 1083 dopo Cristo. Il grande lavoro di ricostruzione della leggenda è anche un momento importante di scambio tra i partecipanti che contribuisce a rinsaldare il tessuto sociale, cosa sempre più importante non solo a Montegrotto Terme». La festa comincerà nella serata di venerdì con l’arrivo al parco Mostar del Signore da Montagnon a cui seguirà alle 20 la cena medioevale e alle 21.30 il gran spettacolo di fuoco.

Sabato 9, a partire dalle 17, le contrade di Montegrotto Terme si sfideranno in un Palio. I tre giorni coinvolgeranno oltre 250 figuranti nelle vesti di armati, principi, castellani e popolani, tutti sono attori non professionisti che rivestono i panni di antichi personaggi con grande entusiasmo, emozione e passione. E dietro le quinte ci sono tanti cittadini che preparano e conservano i costumi, assegnano i ruoli, curano l’organizzazione. Le sei contrade di Montegrotto Terme si contenderanno il Palio con sfide di abilità e forza. Ale 21 seguirà la rievocazione storica teatrale della Leggenda di Berta con la regia di Chiara Restivo Alessi.Domenica mattina alle 11 ci sarà un momento per i più piccoli con lo spettacolo di burattini «Quando Berta filava – Dalla storia…a una storia» a cura dei Fantaghirò. Nel pomeriggio il gran finale con il corteo storico partirà da piazza Mercato alle 17 e si dirigerà verso corso Terme, percorrerà ia Roma e piazza Roma, viale Stazione, via Petrarca, via Carducci, via Manzoni, piazza Carmignoto, via Aureliana per concludersi al borgo medievale di parco Mostar dove alle 18.30 on Stage Lab metterà in scena «C’era una volta la Leggenda di Berta». Tutti i giorni sarà aperta la locanda dove sarà possibile ristorarsi degustando le specialità del passato immersi in un suggestivo borgo medievale.