Epifania: torna in Prato della Valle il tradizionale appuntamento con la Befana 

Torna in Prato della Valle, sabato pomeriggio dalle 15 l’appuntamento con la Befana che già lo scorso anno aveva richiamato migliaia di famiglie e bambini. Anche quest’anno, in linea con le norme per il miglioramento della qualità dell’aria, lo spettacolo sarà assicurato da una gigantesca marionetta mobile, ideata e realizzata da Giorgio Gabrielli raffigurante la “vecia” attorno alla quale si svolgerà la festa. L’evento si svolgerà sul sagrato della Basilica di Santa Giustina, vista la contemporanea presenza in Prato della Valle del consueto mercato del sabato e della pista di pattinaggio su ghiaccio: il transito dei veicoli sarà naturalmente vietato in tutta l’area e in alcune vie limitrofe dalle ore 13,30 alle 18,00 (in allegato l’ordinanza con i dettagli sui divieti e le deviazioni). La festa inizierà alle ore 15.00 con lo spettacolo canoro della Dreaming Academy dedicato alla Disney, il cui centenario cade nel 2024, mentre alle 16.00 è previsto l’intervento dei Vigili del Fuoco, storici e insostituibili partner di questo appuntamento, che sorprenderanno tutti con una speciale befana volante. Musica, clown e trampolieri intratterranno i bambini, che presso tre appositi gazebo, riceveranno la tradizionale calza colma di dolciumi. Sono ben 4350 infatti le calze pronte ad essere distribuite durante il pomeriggio. L’evento è confermato anche in caso di pioggia: in questo caso non sarà possibile montare la grande marionetta, ma si svolgeranno regolarmente gli spettacoli sul palco, l'intervento dei Vigili del Fuoco e la distribuzione delle calze ai gazebo.

L’assessore agli eventi Antonio Bressa sottolinea: «Anche quest'anno è assicurata una grande festa a misura di famiglie e di bambini in Prato della Valle. Abbiamo trovato il modo, grazie alla chiusura della strada che attraversa la grande piazza, di mettere a fattore comune l'evento dedicato alla befana, la pista di pattinaggio e il mercato attorno all'Isola Memmia. Anche quest'anno è previsto uno spettacolo che richiama tutti gli elementi tradizionali di questa festa con la distribuzione delle calze e la grande befana al centro della scena, ma con un format rispettoso dell'ambiente e della qualità dell'aria. L'ordinanza regionale che vieta i falò celebrativi in presenza di allerta arancione per il PM10 ci ha portato infatti a far evolvere questo storico appuntamento per evitare che possa essere annullato in condizioni di scarsa qualità dell'aria e per dare il messaggio di un'attenzione all'ambiente che deve coinvolgerci tutti, anche con i cambiamenti necessari negli eventi di piazza. Un ringraziamento particolare va quindi ai Vigili del Fuoco, nostri storici partner nell'organizzazione dell'evento, che anche quest'anno stupiranno tutti, e in particolare i bambini, con inedite sorprese».

Sara Celeghin direttrice artistica dell’evento commenta: «Stiamo preparando con Giorgio Gabrielli la grande marionetta della Befana, realizzata con materiali di recupero che tanto è stata amata dai presenti lo scorso anno, per tornare in Prato della Valle a celebrare l'Epifania con uno spettacolo rinnovato, in linea con la nostra visione di arte e intrattenimento che non possono prescindere dal rispetto dell'ambiente e dalla creazione di un'atmosfera magica per bambini e famiglie. Assieme alla Befana avremo le canzoni della Dreaming Academy, dedicate a Disney e la partecipazione appassionata dei nostri Vigili del Fuoco. Vi aspettiamo tutti sabato pomeriggio in Prato».