Ciclo di incontri culturali per la terza età a Montegrotto Terme

Il comune di Montegrotto Terme in collaborazione con UPEL (Università Padovana Età Libera) e il circolo Auser di Montegrotto propone ciclo di incontri su varie tematiche storiche, artistiche e di attualità. Gli incontri si terranno il martedì alle 15, a partire dal 5 marzo, presso il centro comunale Gino Strada in via Diocleziana a Montegrotto Terme.

Programma incontri culturali UPEL 2024

I temi che verranno affrontati sono: l’islamismo con il professor Vincenzo Pace dell’ Università di Padova; il protestantesimo con l’ingegner Salvatore Guargena, presidente di Auser Upel; i costumi dell’Islam ancora con il professor Pace; Antonio Vivaldi con la professoressa Marisa Franceschi, si parlerà di Enrico Berlinguer con la presentazione del libro “Eppure il vento soffia ancora” di Piero Ruzzante, di artiste con la dottoressa Sonia Biasi, del pessimismo neoplatonico latino cristiano di Michelangelo Buonarroti con il professor Giuseppe Nigretti, di Don Lorenzo Milani con il professor Matteo Compagnin, di Pier Paolo Pasolini con la professoressa Ornella Cazzador, di scienziate con la dottoressa la Romana Frattini e infine la dottoressa Chiara Destro parlerà del Museo del termalismo antico e del territorio.

L'iniziativa è rivolta alle persone "non più giovani" che desiderano partecipare, stare insieme e sfruttare le opportunità di crescita personale attraverso l'approfondimento di diversi argomenti. La quota di iscrizione è di 25 euro che comprende il tesseramento annuale all’ Auser.

Per informazioni e iscrizioni 3496787040/ www.montegrotto.org

«Siamo determinati - spiega la vicesindaca Elisabetta Roetta - a proseguire nel promuovere una cultura di apprendimento continuo, osservazione e conoscenza. L'obiettivo di questi incontri è stimolare la scoperta di nuovi saperi e nuove conoscenze, al fine di prevenire e contrastare l'esclusione sociale e migliorare la qualità della vita individuale e collettiva. Questa proposta si aggiunge alle tante altre che come amministrazione, assieme con l’associazione Auser, proponiamo per le persone della terza età, convinti che la voglia di socializzare, di imparare e arricchire le proprie conoscenze non abbia limiti di età e che questo contribuisca al benessere personale e alla crescita della comunità».

