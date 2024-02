Ipercity promuove un evento contro il bullismo, per studenti e per adulti

Dati alla mano, il bullismo è uno dei problemi più diffusi tra i ragazzi, in Italia e non solo: parliamo di un fenomeno che arriva, in certi casi, a colpire il 19.9% dei giovani.

Per questo il Centro Commerciale Ipercity ha deciso di promuovere il progetto “Metti nel sacco il Bullismo”, che coinvolgerà le scuole medie di Maserà e Albignasego e i rispettivi Comuni.

In programma incontri per i ragazzi delle scuole secondarie e di primo grado, ma anche per gli adulti, genitori, formatori, tutori e allenatori: l’obiettivo è quello di trasmettere informazioni e metodologie per riconoscere, comprendere e affrontare il fenomeno.

«"Metti nel sacco il Bullismo" è uno dei numerosi progetti a sfondo sociale creati o supportati da Ipercity in maniera attiva e consapevole partendo dal legame forte col territorio, i Comuni, le associazioni e le scuole, prima di tutto. Crediamo che fare cultura e offrire alle persone anche occasioni di approfondimento e conoscenza sia essenziale per una realtà come la nostra, sempre attenta al tessuto sociale su cui opera», dichiara Serena Galvan, Direttrice di Ipercity.

Il punto di partenza di questo progetto è la necessità di promuovere una cultura volta alla convivenza e alla costruzione di relazioni equilibrate e sane, sia nel mondo reale, sia nel mondo virtuale. Il Cyber-bullismo rappresenta infatti la parte digitale del problema e la cronaca è purtroppo ricca di casi che fanno riflettere. Per questo una parte del programma sarà finalizzata a promuovere un uso consapevole e adeguato del web e dei social, fornendo alle persone gli strumenti per utilizzarli in maniera più sicura.

A condurre gli incontri un team composto dalla psicologa Cinzia Mattiolo, esperta in tematiche giovanili e già coinvolta in progetti dedicati a bullismo e cyberbullismo, il primo dirigente della Divisione Anticrimine, Giuseppe Iorio - per offrire anche un quadro normativo - e un tecnico informatico.

Dopo i primi due appuntamenti per scuole e genitori a Maserà, che hanno avuto un concreto riscontro, i prossimi incontri per le scuole, in orario di lezione, con una durata di circa due ore, si terranno mercoledì e giovedì 28 e 29 febbraio ad Albignasego.

L’incontro per i genitori sarà giovedì 29 prezzo la Sala Verdi di Villa Obizzi, ad Albignasego.

Per informazioni www.ipercity.it

Foto articolo da comunicato stampa