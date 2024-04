“Oltre”, al via la sezione primaverile della rassegna di teatro e musica al Teatro Sanclemente

Inaugura sabato la sezione primaverile della rassegna di teatro e musica “Oltre”, promossa e organizzata da TOP-Teatri Off Padova al Teatro Sanclemente, in piena zona industriale cittadina (via Messico snc, ex chiesa delle Granze). Il cartellone prevede tre appuntamenti per adulti e ragazzi.

Sabato 6 aprile alle ore 21

Dopo il recente grande successo di pubblico al Teatro Maddalene, sabato 6 aprile alle ore 21 torna in scena Le allegre Comari di Winsor, spettacolo di Top-Teatri Off Padova coprodotto in collaborazione con il Dipartimento di Studi linguistici e letterari dell’Università degli studi di Padova, che rilegge l’omonima commedia shakespeariana con una chiave interpretativa nuova e originale, riproponendo fedelmente le atmosfere allegre e allo stesso tempo tragicomiche dell’originale inglese.

A calcare il palcoscenico saranno gli attori di Top Pierantonio Rizzato, Loris Contarini, Gianni Bozza, Erica Taffara e Giulia Carolo, accompagnati dal vivo dal musicista Paolo Valentini. La regia è di Rizzato e Taffara, che firma anche le scene e i costumi. A cura del laboratorio over 65 “Tracce di memorie” la realizzazione dei costumi, che hanno visto al lavoro Carmen Minaldo, Anna Lucca e Graziella Rossi; di Silvia Collazuol ed Erica Taffara le luci.

Con l’intento di rendere omaggio al poeta anglosassone, la compagnia padovana si concentra su questa commedia seicentesca poco conosciuta in Italia, diversamente dalla sua versione operistica più famosa, il “Falstaff” di Verdi. Una leggenda nata in ambito teatrale narra infatti che Shakespeare, pur di liberarsi di Falstaff, o quantomeno di giustificarne la triste morte nell’Enrico V (“The king has killed his heart”), abbia con questa commedia voluto scrivere un’opera in cui mettere alla berlina il povero “ciccione beato”, personaggio che così tanto aveva appassionato il pubblico, nobile e non, dell’epoca.

Biglietto 10 euro - https://bit.ly/Allegre-comari- Windsor-biglietti

Sabato 13 aprile alle ore 21

Sabato 13 aprile alle ore 21 spazio a Passeggeri. Taccuino musicale di un viaggio straordinario, concerto di e con Corrado Corradi, Rachele Colombo e Roberto Tombesi che presenta il nuovo cd omonimo. Lo spettacolo si ispira al “giro del mondo” dell’attrice tragica italiana Adelaide Ristori, che nel 1874 intraprese la più grandiosa tournée artistica mai compiuta da una compagnia teatrale: un viaggio per mare che durò venti mesi e diciannove giorni a cui partecipò come “primo attor giovane” anche Marco Piazza, bisnonno di Corradi. Le sue lettere alla famiglia, memoria storica di quell’incredibile avventura, insieme a brani tratti dal diario della Ristori, fanno da filo rosso al concerto. Gli storici musicisti del folk revival veneto si ritrovano idealmente, «da passeggeri e insieme da sopravvissuti», sul ponte di una nave, dove ognuno racconta musicalmente il proprio “viaggio” in una sorta di colonna sonora in bilico tra passato e presente, tradizione e nuove composizioni, canzoni in lingua e canzoni in dialetto.

Biglietto 10 euro - https://bit.ly/Passeggeri- Taccuino-Musicale-viaggio- straordinario-biglietti

Domenica 14 aprile alle ore 17.30

Infine, domenica 14 aprile alle ore 17.30 arriva Mister Cartoon con i musicisti Paolo Valentini (chitarra, zither harp, voce ed effettistica) e Flavio Costa (pianoforte, voce, armonica, effettistica), che eseguiranno la sonorizzazione dal vivo di cartoni animati sui temi dell’ambiente dagli anni '60 ai giorni nostri.> Mitici personaggi animati del passato e del presente usciti dalla creatività e dalla penna di autori di diverse nazionalità (dalla Polonia e l’Ungheria, fino alla Spagna) faranno riflettere bambini e adulti con delicata poesia e ironia sul rispetto dell'ecosistema, il fragile equilibrio del pianeta, la mobilità sostenibile e molto altro.

Biglietto 5 euro - https://bit.ly/Mister-Cartoon- biglietti

Prenotazioni

Per prenotazioni e acquisto dei biglietti dei singoli spettacoli:

Per informazioni scrivere a info@teatrioffpadova.com o telefonare al numero 3408479382.

Info web

https://www.teatrioffpadova.com/2024/03/29/rassegna-oltre-sezione-primaverile/

Foto articolo da comunicato stampa e da post Facebook