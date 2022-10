A sorpresa Giuliano Sangiorgi al concerto dei OneRepublic a Padova

Si può definire certo il concerto delle sorprese. Da otto anni i fan aspettavano l’arrivo dei OneRepublic, ma per una serie di vicissitudini il live veniva sempre, anche se non sempre prontamente, rimandato, ma domenica 30 ottobre, alla Kione Arena di Padova a salire sul palco è stata proprio la band statunitense che non si è risparmiata e per un’ora e mezza ha dato vita a uno spettacolo che ha mandato in delirio i tanti fan.

“Better days - Giorni migliori”

Tra scuse e ringraziamenti, tra sudore e falsetti incantevoli, verso la fine del live a sorpresa, confermando ancora una volta il mood del concerto, ecco apparire il cantante dei Negramaro Giuliano Sangiorgi. Tra stupore e applausi non si poteva far altro che ascoltare “Better days - Giorni migliori”, canzone che ha visto la loro collaborazione proprio durante il locldown.