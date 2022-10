Al Parco dei Girasoli si impara a suonare l'lUkulele

Si chiama UkuleleLab il corso organizzato e curato dal maestro A. Vedovato, dove si può imparare a suonare questo piccolo e simpatico strumento adatto a tutte le età.

Adulti

Durante gli incontri verranno affrontati aspetti tecnici, curiosità, storia dello strumento e qualche cenno musicale, perciò non spaventatevi, non è necessario aver studiato musica.

Bambini

L’ukulele è uno strumento divertente e economico, che permette ai bambini di poter suonare insieme, avvicinarsi alla musica e imparare canzoni per intrattenere i nonni al pranzo di Natale.

Accordi

Il laboratorio proposto sarà prevalentemente pratico, ma non mancheranno cenni teorici e teorico-musicali: verranno fornite ai partecipanti le conoscenze e competenze di base relative allo strumento per potersi avvicinare e affrontare in autonomia il repertorio ukuleistico. Imparare i primi accordi attraverso canzoni conosciute, le tecniche di base e le ritmiche tipiche dello strumento.