Torna la rassegna “Il Suono e la Parola” con appuntamenti imperdibili in alcune delle location più belle della città

Dopo il successo delle prime otto edizioni con oltre 10mila spettatori, torna Il Suono e la Parola – la rassegna promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Padova con la direzione artistica di Maurizio Camardi e l’organizzazione della Scuola di Musica “Gershwin” – con il suo consueto programma primaverile tra parole, musica e immagini.

Il programma dell’edizione 2024 prevede 4 eventi speciali – tra cui due prime assolute – con spettacoli da non perdere che coinvolgeranno star della musica indie-pop, grandi jazzisti della scena italiana e internazionale e alcuni artisti veneti affermati ben oltre i confini locali.

Si comincia il 5 aprile al Ridotto del Teatro Verdi con uno spettacolo in prima assoluta - Il respiro dell’Arte – per rendere omaggio ad alcuni tra i più grandi pittori del Novecento (Piet Mondrian, Wassily Kandinsky, Henri Matisse e Frida Khalo) con le proiezioni in multivisione di Francesco Lopergolo che condurranno gli spettatori in un’esperienza immersiva ispirata alle opere di questi straordinari artisti e arricchita dalle esecuzioni musicali dal vivo dell’inedito duo composto da Maurizio Camardi e Francesco Ganassin.

A seguire, giovedì 18 aprile, la Sala dei Giganti apre le sue porte per il concerto di Erlend Øye, il “king” dei Kings of Convenience, che torna nel suo paese preferito per un mini tour accompagnato da La Comitiva, il gruppo di musicisti siracusani che lo affiancano ormai da anni nelle sue migliori esibizioni live. Una miscela di musica pop acustica, suoni mediterranei e influenze sudamericane per presentare il primo vero e proprio album di questo progetto dalle tinte musicali color pastello.

Martedì 21 maggio un altro evento speciale al Teatro Verdi – La Grande Opera in Jazz – un omaggio dello straordinario pianista Danilo Rea ai compositori italiani che hanno reso famoso il melodramma italiano nel mondo e alle straordinarie stelle del canto che ne hanno interpretato le arie mai dimenticate.

Uno spettacolo interattivo in cui le voci degli interpreti più famosi, “estratte” dalle registrazioni originali, duettano con Danilo Rea, pianista di fama internazionale conosciuto per i suoi concerti di piano solo che hanno conquistato le platee di tutto il mondo.

Grande chiusura, infine, con un’altra prima assoluta domenica 26 maggio: il concerto di musica sacra Mistica Fratellanza. Ildegarda e Francesco proposto da InUnum Ensemble nella splendida cornice dell’Oratorio di San Giorgio, uno dei gioielli della Padova Urbs Picta recentemente inserita dall’UNESCO nel Patrimonio Mondiale dell’Umanità.

Biglietti

Spettacolo 5/4 (Il respiro dell’Arte)

Posto unico non numerato: euro 10 + d.p.

Prevendite su Circuito Vivaticket (punti vendita e online) e da Gabbia Dischi

Spettacolo 18/4 (Erlend Øye & La Comitiva)

Posto unico non numerato: euro 28 + d.p.

Prevendite su Circuito Vivaticket (punti vendita e online) e da Gabbia Dischi

Spettacolo 21/5 (La Grande Opera in Jazz)

Platea euro 25 / Palco pepiano euro 25-22

Palco I°-II° ordine euro 20-18 / galleria euro 15 + d.p.

Prevendite presso Teatro Verdi e online su www.teatrostabileveneto.it

Spettacolo 26/5 (Mistica Fratellanza. Ildegarda e Francesco)

Posto unico non numerato euro 5 (contributo a scopo benefico)

Prenotazione obbligatoria al link ilsuonoelaparola.eventbrite. com

Location degli eventi

Teatro Comunale Giuseppe Verdi | via dei Livello 32

| via dei Livello 32 Sala dei Giganti di Palazzo Liviano | piazza Capitaniato 3/5

| piazza Capitaniato 3/5 Oratorio di San Giorgio | piazza del Santo 11

Programma completo su www.ilsuonoelaparola.it https://www.ilsuonoelaparola.it/calendario/

Foto articolo da comunicato stampa e da post Facebook