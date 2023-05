Il barone Rondò per ragazzi alla biblioteca Alda Merini

Spettacolo per famiglie sabato 21 maggio alle 17 al centro culturale - biblioteca civica Alda Merini di Montegrotto Terme. Silvio Barbiero di Mat Teatro presenta «Le assai rampichevoli avventure del barone di Rondò».

Lo spettacolo

Il barone Cosimo Piovasco di Rondò è volato via su una mongolfiera dopo aver vissuto una vita avventurosa tra gli alberi, immerso nel suo tempo pur separato da una fitta coltre di rami e tronchi. Seguiamolo sui passi della sua vita rampante tra amori, battaglie e incontri sorprendenti. Una fiaba che è anche una preziosa mappa per chi non cerca il tesoro della perfetta coerenza. Per informazioni chiamare cell: 393 9812287 o scrivere a info@teatrodellagranguardia.it Prenotazioni su Eventbrite. L’evento è promosso dall‘Assessorato alla Cultura di Montegrotto Terme