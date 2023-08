Villa Draghi saluta il Ferragosto con un concerto all'alba

Montegrotto Estate, la ricca manifestazione organizzata dall’amministrazione comunale sampietrina per residenti e turisti, presenta anche quest’anno l’atteso concerto all’alba del 14 agosto, arrivato alla sua quinta edizione. L’evento, che è diventato quasi un rito per gli spettatori che possono godere almeno una volta l’anno dei momenti precedenti e successivi al sorgere del sole accompagnati dalla magia della musica, avrà quest’anno come protagonista il violoncello di Giuseppe Barutti, prima parte de I Solisti Veneti, con le musiche di J.S.Bach.

Non solo intrattenimento ma anche cultura, poiché nella fase successiva al sorgere del sole i brani verranno anche brevemente spiegati con aneddoti e curiosità relative alle composizioni. L’appuntamento è dietro al rustico di villa Draghi alle 5.45 del mattino.