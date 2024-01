Calligrafie - Rassegna di danza al Verdi con “White room”

Quadri che, uno dopo l’altro, diventano un ritratto dell’inverno. Ispirato all’opera Il ritorno dal bosco di Giovanni Segantini, giovedì 18 gennaio, alle ore 20.30, al Teatro Verdi di Padova va in scena White Room, lo spettacolo di COB Compagnia Opus Ballet, con le coreografie di Adriano Bolognino. Sul palcoscenico, racchiusi in una scenografia bianca candida, i danzatori Giuliana Bonaffini, Emiliano Candiago, Matheus De Oliveira Alves, Ginevra Gioli, Gaia Mondini, Giulia Orlando, Riccardo Papa e Frederic Zoungla. A loro il compito di indagare, a passo di danza, gli aspetti emozionali dell’inverno, attraverso la loro trasposizione in forma di stato d’animo.

"Calligrafie", scopri tutta la rassegna di danza al Verdi

Lo spettacolo rientra nella rassegna di danza Calligrafie del Teatro Stabile del Veneto-Teatro Nazionale, che quest’anno presenta una proposta internazionale, realizzata in collaborazione con il Circuito Multidisciplinare Regionale Arteven. Ben 6 appuntamenti, fino a maggio 2024, caratterizzati da un programma fluido e sperimentale, personale e sorprendente.

Una contadina trascina una slitta pesante in un paesaggio desolato circondato da montagne che sovrastano la neve cristallina. Sotto un manto nevoso, desolato, si accende improvvisamente una fiamma. Anche i mesi freddi risplenderanno di colori, che nel gelo e nel silenzio saranno ancora più dirompenti. Il pubblico assiste a una dilatazione del tempo che mette in scena la fatica e la costanza dell’essere umano. Tutti gli elementi pittorici partecipano alla rappresentazione di una tensione tra gli ostacoli connaturati allo statuto vitale. E la forza umana assumerà un carattere sovrannaturale. Un ponte tra l’universo contadino di Segantini e il mondo contemporaneo. Un lungo inverno dell’anima. Con White Room Bolognini mira a ricercare quello stadio sovrannaturale che ricongiunge la forza fisica necessaria a trascinare una slitta con quella emotiva che gli esseri umani esercitano ogni giorno presente. In un manto nevoso, desolato, si accende dal nulla una fiamma. Anche l’inverno possiede i suoi colori, che nel gelo e nel silenzio possono essere ancora più dirompenti.

Dettagli

Teatro Verdi a Padova

Gio 18 gennaio ore 20.30

White Room

coreografia Adriano Bolognino

-

intepreti Giuliana Bonaffini, Emiliano Candiago, Matheus De Oliveira Alves, Ginevra Gioli, Gaia Mondini, Giulia Orlando, Riccardo Papa, Frederic Zoungla

-

direzione artistica Rosanna Brocanello

consulenza artistica Laura Pulin

-

light designer Laura de Bernardis

realizzazione costumi Opificio della Moda e del Costume

musiche The National, Max Richter e Joep Beving

foto Riccardo Panozzo

video Roberto Dal Bosco

-

assistente coreografia Rosaria Di Maro

con il supporto di Rosa Coppola, Mirko Ingrao

-

organizzazione Margherita Fantoni

distribuzione Laura Montagna

-

produzione COB Compagnia Opus Ballet

con il sostegno di Centro Nazionale di Produzione della Danza Virgilio Sieni, Fondazione CR Firenze (Bando Abitante) Regione Toscana, MIC - Settore spettacolo

durata 50’ senza intervallo

Ingresso

BIGLIETTI INTERO OVER65 ABB TSV UNDER 26 platea; pepiano e I ordine balconata 29 euro 27 euro 24 euro 14 euro pepiano e I ordine no balconata e laterali; II ordine balconata 24 euro 22 euro 19 euro 12 euro II ordine no balconata; galleria 14 euro 12 euro 10 euro 6 euro platea prima fila* 20 euro / / 8 euro pepiano e I ordine (palchi 1 e 31, posti dietro); II ordine palchi laterali (dal 1 al 7, dal 25 al 31)* 13 euro / / 7 euro galleria laterale* 8 euro / / 5 euro

Spettacoli in programma

Info web

https://www. teatrostabileveneto.it/ spettacolo/831_858_white_room

Foto articolo da comunicato stampa