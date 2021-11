Dead Can Dance al Gran Teatro Geox di Padova

Per il lancio del loro album Dionysus (PIAS), Brendan Perry, Lisa Gerrard e i loro musicisti tornano in Italia per due appuntamenti: venerdì 27 e sabato 28 maggio 2022 al Gran Teatro Geox di Padova.

Fin dalla sua nascita nel 1981, il duo australiano è stato a lungo intrigato dalle tradizioni popolari europee, non solo in termini musicali, ma anche per quanto concerne le pratiche secolari, religiose e spirituali. Per Dionysus Brendan Perry ha esplorato le lunghe e consolidate feste primaverili e del raccolto che hanno avuto origine dalle pratiche religiose di Dioniso, un viaggio che porta alla ribalta i riti e i rituali che sono ancora praticati fino ai giorni nostri.

Oltre all’ultimo, acclamato lavoro, la band presenterà una scaletta che attinge dai suoi quasi quarant’anni di carriera. Inclusi brani di The Serpent’s Egg, Aion e Into The Labyrinth e molto altro.

L'evento

27 maggio 2022

21.30

Gran Teatro Geox - Padova

28 maggio 2022

21.30

Gran Teatro Geox - Padova

Foto articolo da comunicato stampa