Domenica in musica 2024: Sofia Manvati (violino) e Giorgio Lazzari (pianoforte) alla Sala dei Giganti

Studenti e Giovani (under 35) 4 euro, interi 8 euro - Abbonamenti: Studenti e Giovani (Under 35) 20 euro, interi 40 euro

Domenica in Musica 2024

Domenica 21 gennaio 2024, ore 11 – Sala dei Giganti al Liviano, Padova

Sofia Manvati violino

Giorgio Lazzari pianoforte

Bando Giovanni Guglielmo, sesta edizione, 2023

musiche di Respighi, Stravinskij, Castelnuovo-Tedesco, Enescu

Domenica 21 gennaio, alle ore 11, alla Sala dei Giganti al Liviano, secondo concerto della rassegna Domenica in Musica 2024, organizzata dagli Amici della Musica di Padova. Il concerto è in collaborazione con l’Archivio Musicale Guido Alberto Fano Onlus, la Fondazione Musicale Omizzolo- Peruzzi e le Settimane Musicali- Teatro Olimpico, e presenta un duo di recente formazione (2020) con Sofia Manvati al violino e Giorgio Lazzari al pianoforte. Entrambi i musicisti sono risultati vincitori in numerosi concorsi nazionali ed internazionali e il duo si è già esibito in importanti realtà, quali, ad esempio, il W. Walton Trust, il Festival Pontino, il Vittadini Chamber Music Festival, la stagione concertistica del Teatro Ponchielli di Cremona e la Sala Verdi di Milano. ll Duo Manvati - Lazzari è animato dalla volontà di proporre programmi che accostino opere meno conosciute ai grandi capisaldi della letteratura. E’ così se nel concerto verranno eseguite opere di compositori tutti a cavallo tra ottocento e novecento, e, accanto ai nomi più noti di Stravinskij e Respighi, troviamo autori quali Castelnuovo-Tedesco, musicista italiano naturalizzato statunitense, e il rumeno Enescu.

Sofia Manvati si è perfezionata presso l’Accademia Stauffer Center for Strings e l’Accademia Chigiana con S. Accardo e attualmente studia presso il Conservatorio Reale di Bruxelles con il violinista Philippe Graffin. E’ stata scelta come Artista in Residenza per l’importante stagione della Società di Concerti di Milano. Giorgio Lazzari, vincitore del primo premio al “R. Schumann Competition Düsseldorf”, si è già esibito in diverse città europee, riscuotendo notevole successo anche da parte della critica, e ha preso parte ad importanti festival, tra i quali il Klavier - Festival Ruhr, lo Schumannfest di Düsseldorf, il Bonner Schumannfest, Milano Musica, e Perugia Musica Classica.

La rassegna è realizzata grazie al fondamentale sostegno di Carraro Group, al contributo del Ministero della Cultura, del Comune di Padova - Assessorato alla Cultura e della Regione Veneto, ed è in collaborazione con l'Università degli Studi di Padova e il CIDIM Comitato Italiano Nazionale Musica.

Si ringrazia IN’S Mercato per il contributo.

In breve

Calendario completo di Domenica in Musica 2024: https://www.amicimusicapadova.org/calendario/rassegne/domenica-musica-2024/

Ingresso

Biglietti: Studenti e Giovani (under 30) euro 4 - Interi euro 8

Abbonamenti: - Studenti e Giovani (Under 30) euro 20 - Interi euro 40

Biglietti e Abbonamenti si posso acquistare: dal sito degli Amici della Musica su 2tickets.it, da Gabbia Dischi, via Dante 8, Padova, fino alle ore 18.30 del sabato precedente, la mattina del concerto al botteghino della Sala dei Giganti dalle 10.30

Per info: www.amicimusicapadova.org - info@amicimusicapadova.org Tel. 049 8756763

Info web

https://www.amicimusicapadova.org/calendario/2024/01/21/758/

https://www.facebook.com/amicimusicapadova

Foto articolo da post Facebook