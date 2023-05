Al Bo il dottorato ad honorem in economia e management all’economista Orazio Attanasio

Martedì 16 maggio, alle ore 17, nell’Aula Magna di Palazzo del Bo, la rettrice dell’Università di Padova Daniela Mapelli conferirà il diploma di dottorato magistrale ad honorem in Economia e Management (curricolo Economia) a Orazio Pietro Attanasio, economista con un ampio programma di ricerca che lo ha portato a stimare e testare modelli economici utilizzando i microdati.

Il dottorato ad honorem a Orazio Pietro Attanasio viene conferito su proposta del Dipartimento di Scienze economiche e aziendali “Marco Fanno” dell’Ateneo patavino sulla base dell’importante contributo che lo studioso ha dato “alla ricerca dei fondamenti microeconomici della macroeconomia e dell'economia dello sviluppo attraverso l'analisi rigorosa dei dati”.

Da ricordare i lavori su consumo e risparmio delle famiglie e sull’offerta di lavoro; sui temi di condivisione del rischio, di valutazione e disegno di politiche economiche e sociali nei paesi in via di sviluppo, fra cui il micro credito. Ha inoltre studiato l’accumulazione del capitale umano nei paesi in via di sviluppo e gli effetti di lungo periodo di interventi educativi nelle prime fasi di vita. Di particolare rilievo, inoltre, il focus sulla validità esterna degli interventi di politica economica e sociale, per cui i risultati degli esperimenti sul campo sono inseriti nel contesto di modelli strutturali.

Orazio Pietro Attanasio

Orazio Attanasio è Cowles Professor of Economics all’Università di Yale, Research Fellow e uno dei direttori del Centro ESRC per l’analisi microeconomica delle politiche pubbliche all’Institute for Fiscal Studies. È ricercatore associato al National Bureau of Economic Research (NBER), Senior Fellow al Bureau for Research and Economic Analysis of Development e Research Fellow nel Centre for Economic and Policy Research.

Dopo aver conseguito il dottorato di ricerca alla London School of Economics, Orazio Attanasio ha insegnato alla Stanford University e all’Università di Bologna. È stato inoltre National Fellow alla Hoover Institution di Stanford e visiting professor all’Università di Chicago.

Prima di entrare a Yale, è stato Jeremy Bentham Professor of Economics all’University College di Londra. È stato Managing Editor della Review of Economic Studies, del Journal of the European Economic Association e di Quantitative Economics.

Nel 2016 ha ricevuto il premio Carlos Diaz Alejandro dalla LACEA e il Klaus Jacobs Research Prixe dalla fondazione Jacob. Nel 2017 è stato eletto secondo vicepresidente della Econometric Society, per ricoprire il ruolo di presidente nel 2020. I suoi interessi di ricerca includono: scelte di consumo, risparmio e offerta di lavoro, condivisione del rischio, valutazione e progettazione di politiche nei Paesi in via di sviluppo, accumulo di capitale umano nei Paesi in via di sviluppo, interventi per la prima infanzia, microcredito, strumenti di misurazione nelle indagini.

Ha condotto valutazioni di programmi di finanziamento e accesso all'istruzione, tra cui ampi programmi di trasferimenti di denaro condizionati, l'impatto delle borse di studio sull'iscrizione scolastica e l'effetto delle aspettative soggettive sui rendimenti dell'istruzione.

Il lavoro di Attanasio incentrato sulle politiche comprende: in Messico, la partecipazione al comitato consultivo di “Progresa- Oportunidades”, la valutazione dell'impatto di un programma di borse di studio per le scuole superiori per il Ministero dell'Istruzione e la valutazione di "Jovenes con Oportunidades"; in Colombia, la direzione delle valutazioni del programma di trasferimento di denaro condizionato, di un programma di formazione per giovani disoccupati, di un programma di assistenza al lavoro e di diversi programmi di sviluppo infantile; in India, la valutazione di un vasto intervento di sviluppo della prima infanzia; in Ghana, la valutazione di Lively Minds, un intervento di assistenza all'infanzia attualmente in fase di espansione; in Cile, la valutazione delle riforme pensionistiche e la partecipazione alla "Comisión Asesora Presidencial sobre el sistema de Pensiones".

