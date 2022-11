Jazz@Bar, Enrico Di Stefano sax show al Rust Mood Airstream Bistrò

Mercoledì 23 novembre, dalle 19 alle 23, al Rust Mood Airstream Bistrò in via Tre Ponti 13 E/int.1 a Padova per la rassegna JAZZ@BAR live Enrico Di Stefano.

Mercoledì 23 novembre serata live Dinner Sax Show con @enrico di stefano, sassofonista che vi immergerà nel tipico clubbing sound newyorkese, senza la pretesa di essere in una sala da concerto, bensì creando I’atmosfera perfetta per sorseggiare un drink e cenare tra appassionati del genere

Enrico Di Stefano

Enrico Di Stefano, sassofonista padovano classe 86’, e’ un artista che ha esplorato una grande varietà di esperienze nei vari ambiti del jazz ed i suoi derivati. Dal mainstream (Crank Trio) passando attraverso Il jazz moderno originale (Riccardo Pettina’ quintet), il funk jazz & fusion (Funk Hunters, Paprico, Mad Lab), ensemble sassofonistici (Clacson Small Orchestra, con i quali ha potuto suonare più volte con Paolo Fresu) e molti altri.

La sua attitudine e la voglia di sperimentare lo portano da anni anche a suonare dal vivo in molti Dj set, nei quali riesce a creare una commistione tra le sonorità Nu Jazz, Neo Soul , Hip Jazz, House ed il suono ed il fraseggio del suo sax, creando ogni volta nuances inaspettate.

Un Dj sassofonista che vi immergerà nel tipico clubbing sound newyorkese, senza la pretesa di essere in una sala da concerto, bensì creando l atmosfera perfetta per sorseggiare un drink o cenare tra appassionati del genere.

JAZZ@BAR

A margine dei concerti principali e come da tradizione, la città torna a riempirsi di jazz con una programmazione caleidoscopica riverberante di suoni e colori diversi grazie a Jazz@Bar, che prima, durante e dopo il Festival coinvolgerà diversi locali di Padova e provincia.

Info Tel. 049 633296

