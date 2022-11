Gli eventi del weekend al Barco Teatro

Venerdì 18 e sabato 19 novembre doppio appuntamento con la comicità e con il grande teatro di recitazione al Barco Teatro di Padova.

Venerdì 18: spettacolo di cabaret

Al cabaret con I Papu

Primo appuntamento con i Papu e le loro esilaranti gags!

La collaborazione con Andrea Appi e Ramiro Besa, che hanno fatto sorridere centinaia di spettatori a Barco Teatro in diverse occasioni, si affina in questa stagione dedicando al loro cabaret 2 serate particolari ed esclusive: di venerdì sera, si potrà cenare durante lo spettacolo direttamente in platea mentre i 2 comici alternano alle portate la loro simpatia e il loro inesauribile repertorio di gags.

Ore 20.30 inizio spettacolo con cena

Biglietti cena + spettacolo 50 euro

Menu della serata pubblicato su sito web e pagina Facebook di Barco Teatro

Sabato 19: spettacolo di teatro classico

Clitennestra. I morsi della rabbia

di e con Anna Zago

Regia: Piergiorgio Piccoli

Clitennestra è il prototipo dell’infamia femminile: crudele, violenta, adultera e assassina, è l’incarnazione del male e delle scelte scellerate. Per i Greci è una "kynopis", faccia di cagna, un vero e proprio mostro perché uccide il marito Agamennone e la sua amante, la schiava Cassandra, a colpi di scure.

Ma Anna Zago racconterà in scena anche un'altra storia, una vicenda a lungo taciuta, fatta di soprusi, attese e tradimenti che la narrazione ufficiale del mito ha spesso censurato.

E la storia di questa Clitennestra, non tanto diversa dai numerosi casi di donne criminali dei nostri giorni, offre lo spunto a importanti riflessioni sulla natura del diritto e della giustizia, sullo stupore come scoperta e come delusione, come improvvisa rivelazione della durezza della vita.

In collaborazione con Theama Teatro.

Ore 19.30 inizio cena

Biglietti cena + spettacolo 50 euro

Ore 21.30 inizio spettacolo

Biglietti spettacolo 15 euro

Menu della serata pubblicato su sito web e pagina Facebook di Barco Teatro

