Tutti gli eventi del lungo fine settimana al Barco Teatro

Continua la rassegna teatrale e musicale al Barco Teatro in via Orto botanico, 12. Sabato 12 febbraio, dalle ore 19.30, torna la formula consolidata cena + spettacolo (possibilità di accedere anche solo allo spettacolo) con il Don Giovanni di Molière. Domenica 13 febbraio spazio alla musica con l’ensemble “Mokkabarok” che portano in scena “Le vie dl caffè”.

Rassegne di musica e teatro “Barco Teatro 2022”, scopri tutti gli appuntamenti in programma

Sabato 12 febbraio 2022 – 1° spettacolo

Molière - Don Giovanni

In occasione delle celebrazioni per il 400esimo della nascita di Molière, Barco Teatro ospita Il “Centro Teatrale Lorenzo Da Ponte” con la messa in scena di una delle sue opere più significative: Il Don Giovanni di Molière. Il testo cammina sul filo che divide la visione del mondo di Don Giovanni da quella di Sganarello e di tutti gli altri personaggi che lo circondano: da una parte l’idea di libertà individuale, insudiciata però dal non curarsi affatto delle conseguenze e delle sofferenze causate agli altri; dall’altra una vita appoggiata su pensieri, credenze a decisioni di un potere superiore, mai posto in discussione.

La messa in scena, prorompente ma allo stesso tempo glaciale e ipnotica, divide continuamente il giudizio dello spettatore su quello che è o dovrebbe essere il proprio concetto di libertà e di rispetto del comune sentire.

Adattamento, regia e musiche: Edoardo Fainello

Assistente alla regia: Marta Gasparini

Costumi: Elena Grey

Trucco: Marta Gasparini / Francesca Zava

Luci: Andrea Armellin

Cast: Andrea Armellin, Andrea Corazza, Gaia Curto, Marta Gasparini, Giacomo Pagot, Carlo Pizzamiglio, Ester Topolnjak

Partecipazione

È possibile partecipare alla cena prima dello spettacolo oppure arrivare solo per assistere allo spettacolo.

Menu fisso consultabile sul sito https://www.barcoteatro.it/ e sulla pagina Facebook di Barco Teatro.

Biglietti

Euro 40 (cena + spettacolo) - inizio ore 19.30;

euro 15 (solo spettacolo) - inizio spettacolo ore 21.30.

Prenotazione obbligatoria in entrambi i casi a:

biglietteria@barcoteatro.it / https://www.barcoteatro.it/

informazioni: info@barcoteatro.it / 3755764000

Evento FB https://www.facebook.com/events/546434256326122/

Domenica 13 febbraio 2022 – ore 18

Mokkaboarok

Le vie dl caffè

L’ensemble “Mokkabarok” è formato da musicisti formatisi all'Istituto di Musica Antica dell'Università Mozarteum di Salisburgo. regolarmente invitato sui principali palchi e presso i più importanti festival europei dedicati alla musica barocca, è stato finalista al Concorso Biagio-Marini e ha vinto il 3° premio al London International Festival Early Music Competition 2020.

Tutti i brani presentati nel programma hanno in comune una origine geografica e culturale legata alle antiche e moderne vie del caffè (con musiche di Merula, Cavus, Vivaldi, Lully, Kerll, Telemann, Bach, Piazzolla).

Ingresso

Per entrare meglio nello spirito del concerto, Barco Teatro è aperto dalle ore 17 per degustazioni di caffetteria e pasticceria artigianale.

Biglietti

Euro 15 interi / euro 7 ridotto studenti

Prenotazione obbligatoria a:

biglietteria@barcoteatro.it / https://www.barcoteatro.it/

informazioni: info@barcoteatro.it / 3755764000

Evento FB https://www.facebook.com/events/281995290705933/

Per informazioni

Barco Teatro

via Orto Botanico, 12 - Padova

cell. 375 5764000

email info@barcoteatro.it

sito https://www.barcoteatro.it/

pagina Facebook https://www.facebook.com/BarcoTeatro

