Gli eventi del weekend al Parco Campo dei Girasoli

Al via da sabato 14 maggio il primo Laboratorio di Giocoleria insieme al professionista Davide Quagliotto, in arte Geo il Giocoliere, conosciuto anche per lo spettacolo Circo Fungo. Un breve percorso di quattro incontri, dalle 10.30 alle 12.00, dedicato alla scoperta delle arti circensi, intrecciando gioco, attività fisica, creazione artistica e il piacere di stare assieme. Il corso è rivolto alle persone dagli 8 ai 18 anni ed ha un costo complessivo di 40 euro + 10 euro di iscrizione. Attraverso la conoscenza e la pratica con gli attrezzi della giocoleria e del circo i partecipanti sfidano loro stessi, sviluppando abilità che vanno dalla coordinazione alla destrezza, dalla concentrazione alla fantasia. Verranno utilizzati palline, cerchi, clave, diabolo, flowerstick, bolas piatto cinese e ci sarà la possibilità di provare anche gli attrezzi per l’equilibrismo slack-line, rola bola e monociclo. Nuovo appuntamento degli incontri letterari della rassegna A pranzo con l’autore al Campo dei Girasoli. Sabato 14 maggio dalle ore 12.30 ospite l’autrice Paola De Nisco che presenterà, in compagnia di Valentina Bobbo (Libreria ribelle) i suoi due noir della serie "I casi della D.ssa Altosole" dal titolo "Il serial killer" e "Veleno per topi". Alle 14.00 la proposta di Arakè con il laboratorio CreAttivo Tra trame e rametti troviamo tesori.

Un ricco programma per domenica 15 maggio. I lavori nell’orto del Campo dei Girasoli sono iniziati. Gli “Orti Aperti” sono spazi verdi recuperati all’uso pubblico, dove incontrarsi e coltivare: coltivare ortaggi, coltivare rapporti di vicinato, coltivare la bellezza del proprio quartiere. Un luogo in cui sperimentare le potenzialità dell’orticultura urbana collettiva, come strumento per costruire una città sostenibile dal punto di vista ambientale, sociale, economico. Gli ortolani dell’Auser dalle 9.30 alle 11.30 saranno pronti ad accogliere i curiosi e scambiarsi esperienze e consigli

Seconda appuntamento del mercatino del Campo dei Girasoli “Ortaggi e carabattole”. Dalle 10.30 e per tutta la giornata si potranno trovare prodotti locali a km0 delle aziende del territorio del Basso Isonzo. Dalle verdure di stagione ai pestati e fermentati biologici. I formaggi a filiera controllata, il miele di via Bainsizza, la pasta del Basso Isonzo. Infine, prodotti di artigianato locale e vestiti vintage. L’iniziativa raccoglie l’adesione di molte realtà già presenti nel territorio che pratichiamo da anni agricoltura urbana biologica: Azienda Agricola Terre del Fiume, Azienda Agricola Arakè, Apicultura InVolo, Fattoria Bio Laudato Si, MaTu, Mo.fe' Boutique, Irpea

Prosegue con il secondo appuntamento della rassegna Una classica domenica mattina il nuovo format culturale in cui cultura musica si incontrano a colazione. La rassegna prevede otto appuntamenti, da maggio a giugno, la domenica mattina in cui si esibiranno sul palco naturale del Campo dei Girasoli, giovani artisti e musicisti in un cartellone vario e originale. Dalle ore 10.30 una festa di voci e di note con celebri arie, romanze da salotto, lieder e mélodies: i più grandi autori del melodramma e della musica vocale da camera. Dal Classicismo di Mozart all’America di Gershwin, un programma ricco ed emozionante. Canteranno sul palco naturale del Campo dei Girasoli: Olha Smokolina (soprano), Irya Shteiner (soprano), Liu Huigang (baritono) con l’accompagnamento del piano di Marinella Dell’Eva. L’iniziativa è in collaborazione con APS PLAY, Conservatorio Statale di Musica “Cesare Pollini” e Associazione U-Mus Umanità in Musica, spin-off dell’Istituto musicale impegnato nei campi della formazione, del sociale, della produzione e della ricerca.

Alle 13 di svolgerà il talk Imprenditoria Femminile. Una chiacchierata con le imprenditrici del quartiere Sacra Famiglia/Basso Isonzo. Presenta: Mila Masciadri.

Il Gruppo Emergency Padova torna con una nuova attività per bambini di età compresa tra i 3 e i 9 anni. Alle ore 15, una lettura animata dedicata ai bambini con laboratorio, in cui verrà letto “Il Viaggio di Cam”, un libro che presenta ai più piccoli, tramite l’avventura di Cam, i progetti di Emergency nel mondo e la sua idea di cura attraverso la bellezza. Cam è un seme, piuttosto vivace. Lui però non sa chi è e nemmeno cosa farà da grande. Questa incertezza lo spinge a viaggiare, nel tempo e nello spazio, verso tutti quei paesi dove ci sono ospedali speciali per i bambini che hanno bisogno di cure. E proprio in questi luoghi speciali ci sono dei giardini creati per essere oasi di bellezza e di pace dove poter guarire.

Alle 20:45 il Campo dei Girasoli ospiterà le proiezioni finali dei cortometraggi realizzati all’ interno del progetto Kinocchio, nato per connettere aspiranti filmmaker con registi e professionisti già affermati. L’edizione 2022 “ Cultura, arte, storia...semplicemente padova “ è realizzata con il Contributo del Comune di Padova nell’ambito del progetto “Padova riparte con la Cultura” e il patrocinio della Fondazione Veneto Film Commission. Il metodo si basa sulla condivisione di esperienze pratiche e sulla collaborazione tra persone con diversa esperienza. In questo contesto i giovani talenti hanno la possibilità di lavorare ai propri progetti in sinergia con maestri del cinema.

