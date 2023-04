Giocoleria, visita guidata alla fattoria e laboratori animeranno il fine settimana al Campo dei Girasoli

Il fine settimana inizia sabato 15 aprile alle ore 10 con una giornata dedicato agli animali dell’aia per conoscere e ammirare l’allegra fattoria del Campo dei Girasoli. Per la visita guidata è previsto un contributo di 5euro. Iniziativa realizzata con il contributo del progetto Rete C.E.E.T. – ARCI.

Alle 11 spazio al Laboratorio di Giocoleria insieme al giocoliere professionista Davide Quagliotto, in arte Geo il Giocoliere, conosciuto anche per lo spettacolo Circo Fungo. Un incontro dedicato alla scoperta delle arti circensi, intrecciando gioco, attività fisica, creazione artistica e il piacere di stare assieme. Attraverso la conoscenza e la pratica con gli attrezzi della giocoleria e del circo i partecipanti sfidano loro stessi, sviluppando abilità che vanno dalla coordinazione alla destrezza, dalla concentrazione alla fantasia. Verranno utilizzati palline, cerchi, clave, diablo, flowerstick, bolas piatto cinese e ci sarà la possibilità di provare anche gli attrezzi per l’equilibrismo slack-line, rola bola e monociclo. Il corso verrà svolto all’aperto in un ambiente accogliente e sereno, dove l’apprendimento avverrà attraverso il gioco e la condivisione. È previsto un contributo di 5euro. Iniziativa realizzata con il contributo del progetto Rete C.E.E.T. – ARCI.

Torna la rassegna Una classica domenica mattina il format culturale in cui cultura e musica si incontrano a colazione. Sul palco naturale del Campo dei Girasoli, domenica 16 aprile dalle 10.30 si esibirà l’ensemble le arpe del Pollini. Un repertorio che spazia da Gioachino Rossini ad Elton John passando per Carlos Salzedo a Freddie Mercury. Tredici arpe e una percussione per un viaggio sonoro nella musica antica e contemporanea

Un laboratorio per imparare a modellare diverse figure con l’argilla refrattari, un materiale che si presta ad esperienze estemporanee nell’ambito della modellazione. Una tipologia di argilla che ha un’ottima resistenza alla cottura permettendo di non svuotare il manufatto prima di essere essiccato rendendo così la sua lavorazione molto semplice ed immediata. Il maestro scultore Federico Soffiato accompagnerà i bambini (dai 6 anni di età) nel magico molto della modellazione con l’obiettivo di creare forme di animali fatti di argilla. Gli elaborati verranno essiccati in sede associativa e poi cotti con un prezzo extra di 20 euro. Iniziativa realizzata con il contributo del progetto Rete C.E.E.T. – ARCI.

Il Campo dei Girasoli rispetterà i seguenti orari sabato e domenica dalle 10 alle 20. In caso di maltempo è consigliato seguire gli aggiornamenti nelle pagine social dedicate.

