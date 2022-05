Gli eventi del weekend al Parco Campo dei Girasoli

Si parte venerdì 20 maggio dalle ore 16.30 con l’incontro-laboratorio di falegnameria aperto ad un gruppo di 10 bambini e bambine dagli 8 anni in su. Potranno sperimentarsi con gli strumenti e le tecniche per levigare, tagliare, assemblare e realizzare un gioco in legno. Necessaria la prenotazione

Sarà il Coro Canone Inverso diretto da David Wilkes Benini ad animare la serata di sabato 21 maggio alle ore 19.30. L’ensemble, nato nel 2013, è un coro LGBTQ+ che ha l’obiettivo non solo di condividere e diffondere cultura, ma anche di sostenere i principi di uguaglianza e inclusione a partire dalla composizione dei suoi stessi coristi. Il mezzo attraverso il quale il coro vuole raggiungere questi obiettivi è il canto a cappella di un repertorio pop e contemporaneo presentato in diverse tipologie di eventi che hanno luogo nel territorio patavino e oltre.

Prosegue la rassegna Una classica domenica mattina il nuovo format culturale in cui cultura e musica si incontrano a colazione. La rassegna prevede otto appuntamenti, da maggio a giugno, la domenica mattina in cui si esibiranno sul palco naturale del Campo dei Girasoli, giovani artisti e musicisti in un cartellone vario e originale. Domenica 22 maggio alle 10.30 Allegro con pizzico, un ensemble di dodici strumentisti, divisi nelle sezioni di mandolini, mandole, chitarre, allieteranno il risveglio. Un progetto creato all’interno del Conservatorio “Pollini” di Padova, con l’obiettivo di divulgare, sotto la guida della docente di mandolino Maria Cleofe Miotti, il repertorio che spazia dalla musica barocca per mandolino e basso continuo ai compositori del XX secolo, valorizzando sia il repertorio di musica originale per strumenti a plettro che le trascrizioni dedicate a questo tipo di ensemble. L’iniziativa è in collaborazione con APS PLAY, Conservatorio Statale di Musica “Cesare Pollini” e Associazione U-Mus Umanità in Musica, spin-off dell’Istituto musicale impegnato nei campi della formazione, del sociale, della produzione e della ricerca.

L’ Associazione Artemisia si sposta per un giorno al Campo dei Girasoli. Dalle 10.30, infatti, e per tutta la giornata, sarà allestita una mostra-mercato d’arte creata dagli artisti soci dell’Associazione Contemporaneamente laboratori per bambini in diverse fasce d’orario (10.30-12.00 e 15.30-17.30).

Alle 16 il gruppo vocale Corre voce e la Corte polifonica diretto da Martina Frigo, presenta un programma variegato, con divertimenti “animaleschi”, raffinatezze rinascimentali, riflessioni romantiche e suggestioni contemporanee. Concerto ad offerta libera, il ricavato sarà interamente devoluto all’associazione L’Isola che non c’è a sostegno della popolazione Ucraina.

