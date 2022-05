Festa della Mamma: gli eventi a Campodarsego

Prezzo non disponibile

Domenica 8 maggio 2022 a Campodarsego si celebrerà la Festa della Mamma.

Dalle ore 9 alle 12.30, Piazza Europa sarà allestita per l’evento. Verranno predisposti: un’area giochi, dove tutti i bambini potranno giocare con gonfiabili e palloncini, e uno stand dove tutte le signore potranno ritirare la loro shopping bag eco-friendly, pratica e graziosa.

All’interno della shopper offerta saranno contenute moltissime sorprese pensate per loro dai commercianti locali e dal Distretto di Campodarsego: un dono floreale, gadget, promozioni e sconti.

Tra i vari gadget un kit di cioccolatini di Enoteca Bano, un album fotografico di Idealfoto e un quaderno di Soenergy. I negozi di Campodarsego che aderiranno all’iniziativa con sconti e promozioni sono: Salone Gianna, Erboristeria Hevea, Gioielleria Gioie di Chiara, Cartolibreria Veronica, Pet Center, Estetica Meridian Center, Cornici Canova, Smaniotto Gessica.

Come avere la bag

Il ritiro della shopping bag si potrà effettuare presentando uno scontrino dal valore minimo di 5 euro emesso da una qualsiasi attività commerciale del Comune di Campodarsego, nella settimana dal 2 all’ 8 maggio 2022.

Partecipare all’iniziativa, ritirando la favolosa shopping bag, è un’occasione importante per festeggiare la Festa della Mamma e per supportare in prima persona il commercio locale.

