Festa dei giochi veci e novi a Villa Papafava di Frassanelle

Torna anche quest'anno la festa tradizionale dei giochi veci e novi al Parco Frassanelle; la V edizione che dà appuntamento domenica 17 ottobre, dalle ore 10 alle 20.

Una giornata per riscoprire i giochi tradizionali della nostra regione, assieme a simpatiche animatrici che intratterranno i bambini con molte attività, tra cui il tiro alla fune, la corsa coi sacchi, il gioco del campanon e molto altro.

Per gli adulti e per chi desidera, invece, sarà possibile visitare la Villa e le sue grotte e vivere una giornata d'autunno in una dimora meravigliosa. Inoltre non mancherà il buon cibo con lo Street Food per deliziare tutti i tipi di palati.

Ci saranno vari laboratori per bambini e ragazzi, da quello di collage creativo a quelli di gioielleria e recitazione

Sarà disponibile una varietà di giochi da tavolo, come il lego e la dama, e attività all'aria aperta, come tiro alla fune, corsa coi sacchi e altro ancora

Il programma: mostra d’arte & laboratorio di collage, a cura dell’artista Anna Battaglia. laboratorio di artigianato creativo, a cura di Ysil De Vido. Letture animate & laboratorio teatrale per bambini, a cura dell’attore Guido Sciarroni. Giochi con Lego, dama, trix e memory, a cura dell’Associazione Buona Idea. Giochi e attività per bambini in lingua inglese, a cura di Consuelo, consulente della casa editrice Usborne Books Racconti degli usi e dei costumi dell’Ottocento, a cura del gruppo Rêverie Modalità e costi:

Visitate il nostro sito per il programma completo:

https://it.frassanelle.com/festa-dei-giochi-veci-novi-3/

Biglietti

Nessuna maggiorazione rispetto ai regolari biglietti d’ingresso.

INGRESSO PARCO

– adulti: euro 6

– bambini da 4 a 12 anni: euro 3

– bambini fino a 3 anni: gratis

– disabili con certificazione: gratis

– accompagnatore disabile non autosufficiente: euro 3

INGRESSO PARCO + GROTTE + PIANTERRENO DELLA VILLA

– adulti: euro 11

– bambini da 4 a 12 anni: euro 5.50

– bambini fino a 3 anni: gratis

– disabili con certificazione: gratis

– accompagnatore disabile non autosufficiente: euro 5.50

INGRESSO PARCO + GROTTE + VILLA piano terreno e primo piano

– adulti: euro 13

– bambini da 4 a 12 anni: euro 6.50

– disabili con certificazione: gratis

– accompagnatore disabile non autosufficiente: euro 6.50

La Villa e le Grotte non sono agibili a chi ha disabilità motoria.

I cani possono accedere al guinzaglio al solo Parco

Parcheggio euro 2

Info web

https://www.facebook.com/events/1390202448040861

https://it.frassanelle.com/festa-dei-giochi-veci-novi-3/

