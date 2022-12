Festa di Natale con musica alla biblioteca Alda Merini di Montegrotto Terme

Il Centro Culturale della biblioteca Alda Merini di Montegrotto Terme invita tutti i cittadini mercoledì 21 dicembre dalle 18.30 alle 20.30 per un brindisi natalizio augurale insieme agli artisti, i cantanti e gli attori che ci hanno accompagnato in questo primo anno di cammino, per condividere insieme la gioia di far parte di questa grande famiglia. Per creare la giusta atmosfera saranno presenti anche Andrea Vedovato, Yuri Argentino e la calda voce di Laura Vigilante. Non mancherà anche un “vero” Babbo Natale cui i bambini potranno consegnare le proprie letterine.

Per informazioni: 393 98 12 287 – info@teatrodellagranguardia.it

