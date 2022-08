"Homenaje", tutti gli appuntamenti a Padova del festival internazionale di chitarra classica

Festival Internazionale

di Chitarra Classica Homenaje

IIa edizione

Padova, 3 - 11 settembre 2022

Direttore artistico Giacomo Susani

Dettagli

Dopo il bel successo riscontrato con la sua inaugurazione l’anno scorso, Barco Teatro e il suo Direttore Artistico Giacomo Susani sono lieti di proporre al pubblico di amanti della chitarra classica la seconda edizione del Festival “Homenaje” che si svolgerà dal 3 all’11 settembre a Padova.

Oltre ai graditissimi ritorni dei chitarristi David Russell e Stephen Goss, ci saranno tantissimi straordinari protagonisti dello strumento: terranno concerti Paul Galbraith, Evangelina Mascardi, Dušan Bogdanovi?, Sean Shibe, Giacomo Susani in duo con Leonora Armellini al pianoforte; terranno conferenze Stefano Grondona, Lorenzo Frignani, Stephen Goss e numerose masterclasses saranno tenute dagli stessi protagonisti dei concerti a cui si aggiungerà la prestigiosa presenza del Direttore del Dipartimento di Chitarra della Royal Academy of Music Michael Lewin.

Come novità di questa edizione, la collaborazione con il “Festival pianistico Bartolomeo Cristofori” offre la possibilità di ampliare l’ambito della ricerca, della produzione e dell’esecuzione musicale della chitarra con la première di due composizioni per la non usuale formazione chitarra-pianoforte, una delle quali è commissionata dallo stesso Festival al compositore Francesco Antonioni e verrà eseguita nel concerto tenuto dai due giovani talenti padovani della musica classica, Leonora Armellini e Giacomo Susani in programma domenica 4 settembre.

Il Festival è dedicato ad allievi chitarristi che vogliano immergersi in una settimana tutta dedicata al loro strumento attraverso eventi formativi, divulgativi e concerti, ma è soprattutto una occasione culturale e un evento musicale molto interessante anche per tutto il pubblico cittadino, per gli amatori della chitarra e della musica classica in generale, che avranno l’occasione di assistere in città a concerti di grande virtuosismo e di notevole valore musicale e novità per chitarra solista, con repertori originali e di trascrizione, un concerto per liuto, un concerto con la particolare “Brahms Guitar” e un concerto per la rara formazione cameristica chitarra e pianoforte (che eseguirà in prima assoluta una nuova composizione commissionata appositamente dal Festival), tutti tenuti da alcuni tra i più straordinari chitarristi a scala internazionale e che si potranno godere in un circuito urbano che coinvolgerà alcune tra le più belle sale concerti della città come la Sala dei Giganti, la Scuola della Carità e Barco Teatro.

Festival “Homenaje” 2022 è realizzato in collaborazione con Comune di Padova e si avvale del contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo .

Concerti

Il calendario dei concerti vede succedersi, alternarsi e fondersi in alcune tra le più belle sale da concerti della città una serie di nomi molto importanti del chitarrismo nazionale ed internazionale, appartenenti a diverse generazioni e formazioni di musicisti: innanzitutto l’importante conferma del ritorno di uno dei protagonisti più amati della passata edizione, il chitarrista spagnolo David Russell assieme alla partecipazione di nuovi importanti protagonisti internazionali: lo scozzese Paul Galbraith, che farà conoscere a Padova il suo innovativo strumento (la Brahms Guitar, chitarra a 8 corde), la liutista argentina Evangelina Mascardi, che aprirà una parentesi sonora sulle origini dello strumento proponendo un concerto per liuto, Dušan Bogdanovi?, chitarrista e compositore serbo-americano di grande fama, che proporrà un concerto in cui sarà interprete delle sue composizioni e che parteciperà anche alla conferenza sulla composizione, il giovane talento scozzese Sean Shibe che porterà al Festival la sua poliedrica e originale performance e infine il Direttore Artistico del Festival, Giacomo Susani che suonerà in duo con Leonora Armellini, pianista padovana tra i vincitori dell’ultima edizione dello Chopin Competition di Varsavia, con un concerto comprendente anche una première commissionata dal Festival per questa occasione.

Masterclasses

Come nella passata edizione, i concertisti del Festival terranno sul palco di Barco Teatro durante tutta la settimana lezioni frontali individuali aperte al pubblico: le lezioni sono riservate agli iscritti al Festival, ma è possibile assistere anche solo in qualità di uditori. Oltre ai concertisti, Festival Homenaje avrà l’onore di avere tra i docenti delle masterclasses anche Michael Lewin, chitarrista/liutista e direttore del Guitar Department della Royal Academy of Music di Londra.

Conferenze

Tre le conferenze in programma quest’anno: la prima sulla liuteria, a cura del Maestro liutaio Lorenzo Frignani, la seconda sulla composizione, con un confronto tra due autorevoli figure di chitarristi-compositori del panorama contemporaneo internazionale, Stephen Goss e Dušan Bogdanovi? e, in chiusura, l’intervento di Stefano Grondona che parlerà della sua recente pubblicazione sul lavoro del chitarrista catalano Miguel Llobet.

Rispetto alla passata edizione, Festival Homenaje introdurrà, come novità che arricchisce e completa l’offerta, la commissione di una nuova composizione per chitarra e pianoforte al compositore Francesco Antonioni. Questa scelta muove anche dalla collaborazione instaurata con un altro importante evento musicale concomitante, il Festival Pianistico Bartolomeo Cristofori: il pianoforte e la chitarra, insieme sul palco per il secondo concerto del calendario del Festival con l’esecuzione in prima assoluta di questa commissione, unitamente al concerto del ciclo “BarTolomeo” di Eugenio Della Chiara e Alberto Chines dedicato alla musica contemporanea per questa formazione, infatti, suggelleranno la sinergica collaborazione tra due appuntamenti musicali di grande rilievo nel panorama cittadino.

Programma generale degli eventi

Scarica la locandina del festival "Homenaje"

Sabato 3 settembre

ore 20

Sala dei Giganti | Palazzo Liviano | piazza Capitaniato

Concerto di David Russell

Domenica 4 settembre

ore 10 / 18

Barco Teatro | via Orto Botanico, 12

Masterclass David Russell

ore 20

Sala dei Giganti | Palazzo Liviano | piazza Capitaniato

Concerto

Giacomo Susani - Leonora Armellini

Duo chitarra-pianoforte

Lunedì 5 settembre

ore 10 / 18

Barco Teatro | via Orto Botanico, 12

Masterclass Giacomo Susani

Martedì 6 settembre

ore 10

Barco Teatro | via Orto Botanico, 12

Conferenza

La chitarra italiana tra ‘800 e ‘900

Evoluzione, aneddoti e contaminazioni con la cultura europea

(Lorenzo Frignani)

ore 15 / 18

Barco Teatro | via Orto Botanico, 12

Masterclass Michael Lewin - prima parte

ore 20

Scuola della Carità | via S. Francesco 61

Concerto di Dušan Bogdanovi?

Mercoledì 7 settembre

ore 10

Barco Teatro | via Orto Botanico, 12

Conferenza

L’improvvisazione come strumento di conoscenza

(Dušan Bogdanovi?, Stephen Goss)

ore 15 / 18

Barco Teatro | via Orto Botanico, 12

Masterclass Michael Lewin – seconda parte

ore 20

Barco Teatro | via Orto Botanico, 12

Concerto di Evangelina Mascardi

Giovedì 8 settembre

ore 10 / 18

Barco Teatro | via Orto Botanico, 12

Masterclass Evangelina Mascardi

ore 20

Barco Teatro | via Orto Botanico, 12

Concerto di Sean Shibe

Venerdì 9 settembre

ore 10 /18

Barco Teatro | via Orto Botanico, 12

Masterclass Sean Shibe

ore 23.30

Barco Teatro | via Orto Botanico, 12

Concerto

Eugenio Della Chiara – Alberto Chines

Duo chitarra-pianoforte (BarTolomeo)

Sabato 10 settembre

ore 15 - Barco Teatro | via Orto Botanico, 12

Conferenza

Miguel Llobet. Una nuova edizione, un nuovo Llobet

(Stefano Grondona)

ore 20

Scuola della Carità | via S. Francesco 61

Concerto di Paul Galbraith

Domenica 11 settembre

ore 10 / 18

Barco Teatro | via Orto Botanico, 12

Masterclass Paul Galbraith

Per informazioni

www.festivalhomenaje.com | info@festivalhomenaje.com

Per acquisto biglietti:

www.festivalhomenaje.com | https://bit.ly/3vivTtg

Foto articolo da comunicato stampa