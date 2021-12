Festival dell'Oriente in Fiera di Padova

Torna il Festival dell'Oriente e la citta? di Padova sara? la prima tappa di una nuova edizione che vuole avere come parole chiave Speranza e Ripartenza!

Il Festival dell'Oriente di Padova si terra? sabato 4 e domenica 5, mercoledi? 8, sabato 11 e domenica 12 dicembre 2021 alla fiera di Padova.

La sicurezza e la salute dei nostri espositori e visitatori e? al primo posto: questa la bussola di ogni misura anti-contagio definita nel piano fiere in sicurezza, messo a punto per la ripartenza delle nostre manifestazioni.

Sara? garantita la massima sicurezza sanitaria, con ampi spazi, distanziamento garantito e numerosi punti di sanificazione delle mani.

Al Festival dell'Oriente di Padova sara? possibile immergersi nel fascino e nella bellezza del mondo Orientale, che coinvolgera? il pubblico con un’ondata di energia positiva e fara? vivere tutte le emozioni che questo evento e? in grado di regalare!

Tre i palcoscenici su cui si alterneranno oltre 100 spettacoli, che faranno vivere tutto il folklore di questa magnifica terra con bellissimi spettacoli di musica e danza: il pubblico potra? entusiasmarsi al ritmo coinvolgente della musica Bollywood, ammirare le movenze sensuali delle ballerine di Danza del Ventre, stupirsi di fronte alle acrobazie della danza dei Leoni sui Pali.

200 gli stand partecipanti: passeggiare tra mostre, bazar, stand commerciali, prendere parte a vere e proprie cerimonie tradizionali e gustare la gastronomia tipica tra profumati fiori di ciliegio e? solo un esempio di tutto quello che si potra? provare all’interno del Festival!

18 i paesi coinvolti, tra cui Thailandia, Tibet, Giappone, Mongolia, Vietnam, India, Sri Lanka!

Questi sono solo alcuni dei numeri che vi aspettano in questa nuova edizione del Festival dell’Oriente di Padova, per un fine settimana ricco di emozioni, sensazioni e tradizioni proprie delle terre d’Oriente.

Non manchera? il settore dedicato al mito delle Arti Marziali: il pubblico potra? apprezzare performance di maestri ed atleti e prendere parte a seminari di Aikido, Karate, Ju Jitsu, Tai Chi Chuan e tutte le arti marziali Orientali, nonche? seguire interessanti Conferenze, con la presenza di apposite sale per seminari, workshop e dibattiti sulle diverse culture e tradizioni orientali, dall'alchimia alla naturopatia, dalle arti marziali al feng shui, dalla riflessologia alle costellazioni familiari.

Numerosissime anche le novita? di questa nuova edizione: decine di attivita? gratuite a cui tutto il pubblico potra? partecipare, come imparare gli origami giapponesi, partecipare ad un bagno di gong, conoscere le leggende e le storie che si nascondono dietro ai simboli piu? importanti delle terre d'Oriente. O ancora, partecipare ad una vera e propria esperienza spirituale che vi portera? a scoprire i riti e le simbologie caratteristici di una spiritualita? cosi? diversa dalla nostra. Una nostra guida vi accompagnera? in un tour all'interno del complesso fieristico, per contribuire a donarvi una conoscenza di culture e tradizioni cosi? lontane dalle nostre quanto affascinanti.

Partecipare al Festival dell'Oriente significa anche poter viaggiare! Ci sara? la possibilita? di scattare una foto con tutti i nostri artisti, per non lasciare che il tempo porti via anche i ricordi piu? belli di un evento cosi? sensazionale.

L’edizione del Festival dell'Oriente di Padova vi aspetta i giorni sabato 4 e domenica 5, mercoledi? 8, sabato 11 e domenica 12 dicembre 2021 dalle 10.30 alle 20.30 per momenti all'insegna della gioia, dell'integrazione e della conoscenza, per sconfiggere la paura e celebrare insieme tutto il bello che questo evento e? in grado di regalare!

Ingresso

Costo del biglietto: 13 euro

Info web

https://www.festivaldelloriente.it/

https://www.festivaldelloriente.it/padova/informazioni-e-contatti/

Foto articolo da comunicato stampa