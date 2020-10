Festival nazionale del teatro per i ragazzi, “L’accento sulla A” al teatro Don Bosco

L’Istituto di sperimentazione e diffusione del teatro per i ragazzi e i giovani - Centro studi G. Calendoli presenta la 39esima edizione del Festival nazionale del teatro per ragazzi. Iniziativa realizzata con il contributo dell’Assessorato alla cultura del Comune di Padova.

Scopri tutti gli spettacoli del 39esimo Festival nazionale del teatro per i ragazzi

Dove e quando

Gli spettacoli del sabato pomeriggio iniziano alle ore 16 e quelli della domenica alle 10.30 e alle 16 al Piccolo Teatro Don Bosco, via Asolo, 2 - Padova.

Scarica la locandina con tutti gli appuntamenti in programma

“L’accento sulla A”

Matutateatro di Sezze (LT)

Favole, novelle e filastrocche di Gianni Rodari raccontate, musicate, illustrate e cantate. Sulla scena un'orchestrina che suona Rodari: un vero e proprio set musicale (chitarra, ukulele, percussioni, diamonica, flauti, ecc.) da cui prendono vita le storie di Giovannino Perdigiorno, quelle di Cipollino, le Filastrocche in cielo e in terra, le Novelle scritte a macchina e le Favole al telefono. Uno spettacolo musicale per viaggiare con la fantasia di uno dei più grandi pedagogisti del Novecento, arricchito dalle illustrazioni realizzate dal vivo da Matteo Spirito.

Il programma dettagliato è consultabile sul sito www.teatroragazzi.com.

Ingresso

All’entrata viene raccolto un contributo di 6 euro per la copertura delle spese e il finanziamento delle attività istituzionali.

È richiesta la prenotazione tramite il circuito Eventbrite.

Il teatro apre un’ora prima dell’inizio degli spettacoli.

I gruppi organizzati devono concordare in anticipo la loro partecipazione, contattando la segreteria del Festival al numero 393 9812287.

Informazioni Covid-19

Indossare sempre la mascherina, sia nel foyer che in sala; Mantenere la distanza di sicurezza di un metro quando ci si sposta; PRENOTARSI su EVENTBRITE prima di ogni spettacolo.

All'ingresso in sala verrà richiesto un contributo di 6 euro a copertura delle spese per le attività istituzionali. La vendita dei biglietti avviene unicamente in sala e inizia un'ora prima l'inizio di ogni spettacolo. È richiesta la prenotazione su EventBrite!

Per informazioni

Teatro ragazzi G. Calendoli

cell. 393 9812287 - 335 277788

email info@teatroragazzi.com

sito www.teatroragazzi.com

pagina Facebook www.facebook.com/TeatroRagazziGCalendoliOnlus

https://www.teatroragazzi.com/festival/programma-33-festival.html

https://www.eventbrite.it/o/teatro-ragazzi-gcalendoli-onlus-31312043681