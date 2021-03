Dagli archivi sonori del centro d’arte il concerto di Don Byron

Torna martedì 9 marzo alle ore 18 sul sito www.centrodarte.it e sul canale www.mixcloud.com/centrodarte l’appuntamento con “From the Archive”: la rassegna web del Centro d’Arte di Padova che, dagli anni 1970 al recente passato, seleziona dal ricco archivio sonoro i momenti clou dell’attività dell’associazione.

Don Byron, il concerto dell 14 febbraio 1995 al Teatro Pio X di Padova

Questa volta il pubblico di appassionati potrà ascoltare in una registrazione di qualità il concerto “Music for Six Musicians” del clarinettista e sassofonista statunitense Don Byron, tenutosi il 14 febbraio 1995 al Teatro Pio X di Padova in occasione della 16° Rassegna Internazionale di Jazz. Sul palco, insieme a Byron (clarinetti), James Zollar (tromba), Eddie Gomez (pianoforte), Leo Traversa (basso), Milton Cardona (congas), Ben Wittman (batteria). Don Byron è nato a New York, nel Bronx, nel 1958. Fin da ragazzo ha intrecciato nella sua esperienza musicale la musica classica (studiando clarinetto con Joe Allard) e quella caraibica, colonna sonora del quartiere. In seguito ha studiato con George Russell, maturando una profonda conoscenza del jazz e della Third Stream Music. Ha suonato con il leggendario trombettista Mario Bauza, prima di diventare protagonista della nuova musica di New York negli anni 1980 e 1990. Dapprima nei gruppi di Craig Harris e Reggie Workman, poi in uno storico quartetto con Bill Frisell, Don Byron emerge come una voce strumentale di grande autorevolezza. Se il suo album “Plays The Music Of Mickey Katz” reinventa con acume le parodie del noto leader di musica klezmer, con il successivo “Music for Six Musicians” omaggia la musica latina. È quest’ultimo dunque il momento artistico che viene suggellato dal concerto per il Centro d’Arte del 1995.

