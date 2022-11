"Fuorimoda", a Padova l'evento più in voga dell'anno

"?Fuorimoda " è un evento fresco che ha come obiettivo il meravigliare le persone attraverso l'unione di danza, musica e moda gestite in modo tale che l’evento stesso diventi un racconto spettacolare che vi coinvolgerà in una storia che parla di emozioni, arte, cultura e sostenibilità, attraverso la corrente INDIE.

Dalle 14, l'evento ospiterà vari business provenienti dal mondo della sostenibilità: dalla moda vintage all'accademia (wethiclab, vintage shop, earthwear, ecc.). Gli stand saranno accompagnati dalla presentazione dei futuristici autotrasporti elettrici modulari ideati dall'azienda 'NEXT: Future Transportation', Musica live suonata dal duo acustico 'FRAMELESS' (Pop Rock) e il DJ set dell'aperitivo (Aperitivo con Max - Tech House). Alle 20:00 inizierà lo show nel Teatro, LIVREA e JOHNLUKE suoneranno live, divisi da una sfilata di vestiti creati dalla collaborazione di Elena Pierrí (FabLab Frosinone) e L'Accademia di belle arti di Napoli. A finire la serata, si esibirà Isabella Pettenuzzo (Coreografa, Art Director - The Northdrop) seguita dal DJ Set di REDFRANK (Future House/House). Gli show nel teatro saranno arricchiti da uno spettacolo luci nato dalla collaborazione dell'incredibile video-mapping creato da Luisa Vittadello e la pluriennale esperienza di tecnico luci di Vanny Cecchinato.

Lo show nel teatro dalle 20:00 è soggetto a controllo biglietti. Bambini sotto i 12 anni non pagano.

D?ANZA - LA DIMENSIONE PARALLELA - Isabella Pettenuzzo - Art Dirctor/Coreografa e fondatrice di The Northdrop, gestirà la dimensione della danza durante tutto l’evento. Le ballerine, selezionate tramite un’audizione la prima settimana di Novembre, collaboreranno con Isabella nella manifestazione delle coreografie da lei ideate. Accompagnando una sfilata di vestiti esclusivi e sostenibili, le performance di LIVREA e JOHNLUKE insieme al DJ set in chiusura di REDFRANK, Isabella e le sue ballerine tradurranno i messaggi di ogni artista attraverso il suo più personale sentire. Sarà presente inoltre una collaborazione esclusiva con il ballerino/coreografo Federico Prendin (De Anima,SanGiovanni) in uno dei pezzi in scaletta di JOHNLUKE.

LO SHOW MUSICA - Alle 20 comincerà lo show nel teatrò, inaugurato dalla performance live di LIVREA attraverso poesia, musica Indie e una voce incredibile. Alle 21 la sfilata di vestiti esclusivi, farà da tramite al cantautore successivo. Al termine della sfilata, JOHNLUKE (cantautore emergente di Padova) prenderà le redini del palco, accompagnandoci per l’ora successiva attraverso un Indie caratterizzato da sfumature rock, techno, pop e leggere.

Alle 22.30 circa, Isabella Pettenuzzo con The North Drop infiammerà la sala con una coreografia appositamente creata per FUORIMODA, la serata poi sfocerà in un DJ set costruito dalle magiche mani del producer/DJ REDFRANK che farà ballare il teatro fino alle 00.30. La musica sarà inoltre sempre presente prima dello spettacolo nel teatro: il duo acustico ‘Frameless’ e musica house di vario genere accompagneranno la visita degli stand di espositori di molte categorie nel mondo della sostenibilità (Moda, Accademia e tanto altro), l'esclusiva presentazione dei veicoli di trasporto elettrici e modulari NEXT e il ristoro.

LIVREA - Cantautrice - Livrea è una giovane cantautrice figlia degli anni 2000. Si lascia influenzare musicalmente dalle grandi cantanti jazz e dall'R&B anni ‘90. Livrea è sinonimo di copertura, corazza, abito, metamorfosi. Attraverso la propria musica, l’artista aspira ad aprire portali, scoprire nuove dimensioni sospese in scenari onirici.

JOHNLUKE - Profondità esuberanti - Esperienze che suscitano emozioni. Emozioni che divengono sensazioni. Sensazioni che si traducono in parole. Parole che si trasformano in note. Così nascono le composizioni di JohnLuke, stagename di Gianluca Pampagnin, cantautore e polistrumentista padovano. Parole d’ordine: ‘profondità, divertimento, originalità’

REDFRANK - Producer & Dj - REDFRANK, alias Gianfranco Rossetto, è un produttore musicale, compositore, sound designer e deejay italiano. Nato in America Latina, vive in Italia dove completa il Liceo Musicale ed il Conservatorio di Musica con il massimo dei voti e la lode. REDFRANK è un produttore musicale poliedrico specializzato in molti generi musicali, come Orchestra Sinfonica, Corale, Colonne sonore per TV e cinema, Pop, Latino, R&B, EDM e tutti i migliori generi Digital Mainstream. REDFRANK produce beat per molti cantanti internazionali.

F?RAMELESS - Senza limiti. - A?ntonio Lioia alla voce e Mattia Soldan alla chitarra, il duo acustico che esce da qualsiasi cornice per portare le vibrazioni direttamente nel vostro petto, attraverso cover di musica Pop-rock.

M?ODA - LA TERZA DIMENSIONE - A legare gli spettacoli dei cantautori, 5 modelle sfoggeranno 15 abiti esclusivi, scelti dalla direzione artistica. Gli abiti nascono dalla collaborazione di Elena Pierrí e L’Accademia di belle arti di Napoli, attraverso la parola chiave ‘sostenibilità’. Gli abiti traducono l’energia dell’evento stesso tramite una sfilata che ne racchiude i concetti che vogliamo condividere con i nostri spettatori: Sarà un evento eclettico, giocoso e fuori dagli schemi.

Web: https://www.fuorimoda.events/.