Da Sanremo alla Kioene Arena: a Padova arriva Giorgia

Si preannuncia un 2023 sotto i riflettori per Giorgia che, attesa dal palco dell'Ariston tra poche settimane, annuncia il tour che da primavera fino a fine anno la porterà in giro per l'Italia. In calendario c'è anche un impedibile appuntamento a Padova: il 28 novembre 2023 alla Kioene Arena!

Le prevendite per la data di Padova sono disponibili su Ticketmaster, Ticketone e in tutti i punti vendita abituali.

Dopo l’annuncio del suo ritorno discografico con “Blu”, un album vero, in bilico tra emozione e ragione, Giorgia torna torna così sui principali palchi italiani con “BLU LIVE”, che vivrà di due momenti differenti, tra il calore intimo del teatro lirico e l’apertura dei grandi spazi dei palasport.

L'artista ha scelto di partire subito con i suoni più vivi e intensi e il contatto diretto con il pubblico: “Blu Live - Teatri Lirici” porterà Giorgia nei più prestigiosi teatri d’opera tra maggio e giugno.

“Blu Live - Palasport” vivrà in autunno delle atmosfere vibranti dei grandi palchi e tra novembre e dicembre sarà nei palasport, tra cui appunto la Kioene Arena di Padova il 28 novembre. Due occasioni differenti per ascoltare live i brani del suo nuovo album in due vesti inedite.

Ma prima di tutto questo Giorgia è attesa come protagonista alla 73esima edizione del Festival di Sanremo dal 7 all'11 febbraio. Sarà nuovamente in gara all'Ariston con la sua "Parole dette male", dopo altre tre partecipazioni che l'hanno vista occupare ogni gradino del podio arrivando prima, seconda e terza. In Italia ha venduto circa 7 milioni di copie, con 12 album nella top-ten italiana, 5 dei quali arrivati al numero uno, e 25 singoli top-ten di cui 5 numero uno.

https://shop.ticketmaster.it/biglietti/acquista-biglietti-giorgia-blu-live-28-novembre-2023-kioene-arena-padova-5433.html