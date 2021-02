VIII Giornata nazionale del fiocchetto lilla, gli appuntamenti a Padova

In occasione della Giornata nazionale del fiocchetto lilla, le associazioni Alice per i disturbi del comportamento alimentare - Dca e Ottavo giorno organizzano lunedì 15 marzo, dalle 15 alle 20, "In fila indiana siCura", un'iniziativa di sensibilizzazione e informazione sui disturbi della nutrizione e dell'alimentazione.

Vengono proposti un banchetto informativo e una passeggiata in musica.

Evento realizzato in collaborazione con l'ufficio Città Sane del Comune di Padova.

Programma

dalle ore 15 alle 20

Banchetto informativo a cura dell'associazione Alice per i disturbi del comportamento alimentare - Dca

"Nelken-line" (fila indiana danzata) a cura dell'associazione Ottavo giorno, con il supporto dei volontari dell'associazione Popoli insieme

Riferimenti

ufficio Città Sane - Settore Gabinetto del Sindaco

Luogo Palazzo Moroni, via del Municipio, 1 - 35122 Padova

Telefono 049 8205014

Email cittasaneoms@comune.padova.it

Responsabile del procedimento amministrativo: dott.ssa Donatella Natale

