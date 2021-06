Giovanni Lindo Ferretti "A Cuor Contento" live al parco della Musica di Padova

Evento da facebook https://www.facebook.com/events/2833936923522569

Venerdì 9 luglio, ore 21

Giovanni Lindo Ferretti "A Cuor Contento"

Biglietti: link.dice.fm/oAzCN0R6Rgb

Prosegue il viaggio di Giovanni Lindo Ferretti che da qualche anno è tornato a cuor contento sui palchi di club e festival musicali.

Il concerto di quest’anno ricalca i tour precedenti nella forma ma non nella sostanza. Ferretti torna a raccontarsi esclusivamente con le canzoni del suo repertorio solista e quelle dei CCCP Fedeli alla Linea e C.S.I. con una nuova scaletta che comprende anche qualche brano tratto da “Saga, il Canto dei Canti”, ultimo album pubblicato da Sony Music.

Sul palco con lui, come nei tour precedenti, due fedeli compagni di viaggio: Ezio Bonicelli e Luca A. Rossi, entrambi componenti degli Ustmamò, ad assicurare alle canzoni una nuova – e fedele allo stesso tempo – veste elettrica.

A cuor contento è anche un album, registrato durante il tour 2011, disponibile in cd, vinile e digitale.

Concerto con posti a sedere

https://www.facebook.com/events/2833936923522569

link.dice.fm/oAzCN0R6Rgb

