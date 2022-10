Halloween alla Butterfly Arc di Montegrotto Terme

Finalmente tornano i festeggiamenti per Halloween alla Butterfly Arc e quest’anno durano addirittura 3 giorni. Dal 30 ottobre all’1 novembre dalle 10 alle 18, la Butterfly Arc vi aspetta con tante attività e animazioni a tema mostruoso, comprese nel normale biglietto di ingresso alla struttura.

Non potete perdervi il facepainting, la stregadance, il laboratorio creativo, la favola animata e molto altro ancora! Non è necessaria la prenotazione! Evento in collaborazione con Fata Camilla Camilla Costa.

Per maggiori informazioni: www.micromegamondo.com, segreteria@butterflyarc.it; 0498910189.