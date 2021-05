Non resta che stupirsi: si inaugura il museo del termalismo antico e del territorio a Montegrotto Terme

Il primo museo in Italia e nel mondo dedicato alla risorsa termale nei suoi molteplici aspetti, tra geologia, medicina, archeologia e storia, apre le porte a Montegrotto Terme, nel cuore del più grande polo dedicato alla salute termale in Europa, dove il termalismo viene praticato fin dai tempi dei romani.

Il museo è frutto della ricerca multidisciplinare condotta per oltre vent’anni da Università di Padova, Dipartimento dei Beni Culturali, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio e CNR, e sarà gestito dal Comune di Montegrotto. Grazie a pezzi unici e a un’allestimento moderno, con le più raffinate tecniche immersive, interattive e a ricostruzioni in 3D il museo sarà in grado di far fare a adulti e bambini, turisti e cittadini sampietrini un avvincente viaggio nella storia del termalismo, in particolare quello euganeo.

Inaugurazione

L'inaugurazione è in programma venerdì 14 maggio al rustico di Villa Draghi via Enrico Fermi, 1 Montegrotto Terme.

Sarà possibile seguire l'evento dalle 11.30 al link https://bit.ly/InaugurazioneMuseoTermalismoMontegrotto

Info web

https://www.facebook.com/museotermalismo

https://www.instagram.com/museotermalismo/

https://www.museodeltermalismo.it/