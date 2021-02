Torna “English newspaper corner”: attualità e migliorare la conoscenza dell’inglese grazie agli incontri di Progetto Giovani

Riaprono le iscrizioni per “English newspaper corner”, la nuova iniziativa di Progetto Giovani pensata per offrire ai giovani la possibilità di approfondire temi di attualità e migliorare la propria conoscenza dell’inglese, in un contesto informale e dal respiro internazionale.

Ogni settimana viene affrontata una tematica di attualità, a partire dalla quale i partecipanti leggono e discutono insieme in lingua inglese alcuni articoli pubblicati sulle maggiori testate internazionali.

L’iniziativa è realizzata con il supporto di Khim e Sofia, le volontarie del Corpo Europeo di Solidarietà in servizio a Progetto Giovani.

Come partecipare

L’attività è aperta a tutti i giovani di età compresa tra i 15 e 35 anni e si svolge online sulla piattaforma gratuita Zoom, il lunedì dalle 16 alle 17.

La partecipazione è gratuita, ma è necessaria l’iscrizione al singolo appuntamento, a seconda dell’interesse per la tematica trattata. Una volta confermata l’iscrizione, i partecipanti ricevono il link per partecipare al gruppo.

Ogni venerdì, gli iscritti ricevono via mail i link agli articoli di giornale che verranno discussi durante l’incontro del lunedì successivo.

Il calendario

I temi dei prossimi incontri in programma sono:

1 marzo – 16

How can we help people struggling in underprivileged regions of the world lead better lives?

Iscriviti qui

8 marzo – 16

Does our technology connect us more, or isolate us more? Why do you feel this way?

Iscriviti qui

15 marzo – 16

What are the benefits and consequences of questioning/challenging authority?

Iscriviti qui

22 marzo – 16

Privacy Rights

Iscriviti qui

29 marzo – 16

Freedom of speech. Are there limits?

Iscriviti qui

Per informazioni

Ufficio Progetto Giovani – area Spazio Europa

via Altinate, 71 – 35121 Padova

Tel.: 049 8204722

Mail: evs@comune.padova.it

Info web

https://www.progettogiovani.pd.it/english-newspaper-corner/