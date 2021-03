Incontro online dell'Osteria Volante: "demoCRAZYa, tra governi tecnici e crisi dei partiti"

L'associazione "L'Osteria Volante" torna ancora una volta, online, per capire meglio come mai la politica in Italia è così incasinata. Tra governi che durano quanto un amore estivo (o una bici slegata a Padova), partiti che annaspano tra una crisi e l'altra, e governi dei migliori, sembra che il meccanismo della democrazia rappresentativa in Italia si sia un po' inceppato.

Ne parleremo martedì 2 marzo, a partire dalle ore 20.45, con Lorenzo Zamponi, sociologo alla Scuola Normale Superiore ed esperto di politica comparata e movimenti sociali.

Sarà possibile seguire l'incontro online su Zoom al seguente link: https://unipd.zoom.us/j/ 89229758771 e sulla pagina Facebook de L'Osteria Volante: https://www.facebook. com/LOsteriaVolante

