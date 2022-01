“L’informazione per la nuova agricoltura 4.0 corre sul web”, il webinar di Banca Adria Colli Euganei

L’informazione per la nuova agricoltura 4.0 corre sul web. Banca Adria Colli Euganei organizza un webinar lunedì 24 gennaio dalle ore 15.30 alle ore 17.30, confermando la propria vicinanza al mondo dell’agricoltura e della pesca: un corso gratuito e aperto al territorio per approfondire concetti in materia di fiscalità e credito 4.0.

«Il tema fiscale diventerà sempre più importante anche nella gestione delle aziende agricole- commenta il Presidente di Banca Adria Colli Euganei, Mauro Giuriolo. Gli imprenditori dovranno infatti trovare informazioni, conoscenze specifiche e strumenti per rispondere alle crescenti esigenze di rinnovamento dei piani colturali, dell’ambito organizzativo e strutturale dell’azienda agricola. Per questo – continua- come Banca stiamo puntando a valorizzare il settore primario rispetto alla capacità di affiancare le aziende agricole, vallive e della pesca non solo con i nostri servizi del credito tradizionale anche in ambiti innovativi e fornendo consulenza dedicata. Il webinar che abbiamo organizzato e al quale hanno aderito molti imprenditori e titolari di aziende agricole del nostro territorio – conclude Giuriolo - va in questa direzione».

Mauro Giuriolo

Il Direttore Generale della Banca, Tiziano Manfrin, presenterà l’evento durante il quale, con l’aiuto di un esperto, si parlerà non solo dei presupposti per il credito 4.0 in agricoltura e della sua usufruibilità, ma anche della trasferibilità del credito ai soci e nell’ambito di operazioni aziendali anche successorie. Molti operatori sono interessati al credito 4.0 nel contratto di Leasing e vogliono capire come si attua la cumulabilità del credito con altre forme di contributi e agevolazioni (PSR, Legge Sabatini, Inail): in questo scenario è essenziale che l’imprenditore agricolo sappia muoversi correttamente per sfruttare le opportunità e i vantaggi riservati al settore.

L’incontro è gratuito ed è aperto a tutti i clienti della Banca, ma anche a consulenti e agronomi, a commercialisti e agli iscritti alle Associazioni di categoria del territorio, organizzato in collaborazione con la Casa editrice Giuffrè Francis Lefebvre SpA. Docente è Alberto Tealdi, specializzato in consulenza amministrativa e tributaria nell’agricoltura affiancato da Massimo De Sanctis, consulente Corporate per Giuffrè Francis Lefebvre SpA.

Il programma dell’evento è visibile dal sito web di Banca Adria Colli Euganei, dove è possibile iscriversi fino alle ore 12 del 24 gennaio. Per la partecipazione all’evento è stato chiesto l’accreditamento ai fini della formazione permanente per gli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e degli Agronomi.

Info web

https://www.bancadriacollieuganei.it/webinar-agricoltura/

https://register.gotowebinar.com/register/8717456370919110925

Foto articolo da comunicato stampa