“Interazioni”, personale di Simone Barbiero alla galleria Città di Padova

Inaugurazione sabato 26 settembre 2020, ore 18.

L’inaugurazione sarà effettuata all’esterno della Galleria con le modalità previste dalla vigente normativa anti Covid-19; sarà consentita la presenza contemporanea in mostra di massimo 3 persone.

Scarica la locandina della mostra

Presso la Galleria Città di Padova, vicolo Santa Margherita, 2 - laterale via San Francesco, sabato 26 settembre 2020 alle ore 18, sarà inaugurata la mostra fotografica Interazioni di Simone Barbiero. L’esposizione rimarrà visibile fino al 10 ottobre.

Simone Barbiero nella mostra fotografica Interazioni, compie un viaggio tra Europa, Asia, Africa ed America, per cogliere la spontaneità della vita in ogni contesto, la naturalezza dei gesti quotidiani, la semplicità della relazione tra le persone e le interazioni con il loro mondo. Una ricerca di equilibrio tra uomo ed ambiente, diverso e uguale in ogni secondo ed in ogni luogo, dove ognuno si può inscrivere in modo assolutamente coerente oppure entrare in totale contrasto.

La mostra nasce dalla voglia di cogliere un attimo unico nel contesto quotidiano, un attimo unico nonostante si ripeta tutti i giorni, un attimo unico che non sarà mai uguale ad un altro. Così come non sarà mai uguale l’occhio che lo osserva e che diventerà parte integrante dell’opera.

La foto stessa diventa la vera interazione, una connessione tra il fotografo ed il contesto, tra il fotografo ed il pubblico. Un ponte infine costruito tra il luogo e le persone ritratte nella foto e chi la guarda, dando la possibilità ad ognuno di vedere qualcosa di diverso, a volte anche lontano da quello che era nell’obiettivo del fotografo.

Una mostra di 30 opere che vuole costruirsi giorno per giorno, grazie allo sguardo di chi la visita, attraverso la possibilità di lasciare la propria riflessione per i prossimi visitatori. Immagini uguali, ma rese differenti ad ogni nuova interazione, perché i concetti, le emozioni e le sensazioni saranno non solo quelle delle persone ritratte nella foto ma soprattutto quelle di chi si ferma ad osservare.

Simone Barbiero

Simone Barbiero, padovano, è un artista versatile: web designer, fotografo, grafico e videomaker freelance. Impegnato nel sociale, ha collaborato in qualità di fotografo grafico e filmmaker con enti pubblici quali il Comune di Padova, l’Università, l’Azienda Ospedaliera di Padova, Istituti scolastici e con diverse associazioni come Save the children, realizzando mostre e video sulle tematiche dell’integrazione, del bullismo, della violenza negli stadi. Ha realizzato mostre fotografiche e vinto un concorso nazionale per cortometraggi organizzato dall’Osservatorio sulle manifestazioni sportive contro la violenza negli stadi. Il corto è stato premiato al Viminale ed è stato proiettato su rai 2 durante il programma Sabato Sprint.

Oltre allo spazio espositivo si può visitare lo spazio online sul sito www.photointerazioni.com, FB (@photointerazioni) e Instagram (photointerazioni).

Informazioni:

Galleria Città di Padova

vicolo Santa Margherita, 2 - laterale via San Francesco

tel. 340 3230490 - www.assartepadova.it

Dal 26 settembre al 10 ottobre 2020

16-19.20 chiuso i giorni festivi

Ingresso libero

Comune di Padova

Settore Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche

paganinl@comune.padova.it

Info web