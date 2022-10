"Invisibili" di e con Gianluca Paradiso alla Sala teatro di Recitando

Dopo l’esordio con lo spettacolo “La verità di Freud”, la prima rassegna di spettacoli teatrali nel nuovo teatro Rec.Itando, in via Makallé 97, interno 5,mette a segno la sua seconda data sabato 29 ottobre, sempre alle ore 21 con lo spettacolo monologo di e con Gianluca Paradiso dal titolo Invisibili.

La rassegna

Rec.Itando Acting Studio, la scuola di recitazione teatrale e cinematografica ideata e diretta da Vittorio Attene, inaugura con l’autunno 2022 il suo teatro, con una rassegna che raccoglie e offre una vetrina a due passi dal Centro cittadino ad alcune delle compagnie piu? prolifiche e appassionate del sottobosco padovano. Il nuovo teatro trova spazio all’interno della stessa scuola, in via Makalle? 97 interno 5, e ha una capienza di 60 posti, ogni spettacolo comincerà alle ore 21, e richiederà al pubblico un contributo di 10 euro per singolo spettacolo o di 40 euro per l’accesso a tutti gli spettacoli previsti.

Per contatti, richieste e prenotazioni: segreteria@recitando.it

Invisibili - di e con Gianluca Paradiso

(Sabato 29 ottobre - ore 21)

Un paziente si racconta seguendo un percorso parallelo con il suo interlocutore. Il racconto e? un confronto. Il confronto e? una cura. Tutto sembra seguire la normale prassi finche? la seduta prende una svolta inaspettata. Il risultato e? uno spettacolo sul D.O.C. (disturbo ossessivo compulsivo) e dell'incomunicabilita? che separa e unisce le persone.

