Iosonouncane live a Padova al parco della Musica

Sabato 31 luglio

Iosonouncane

Biglietti disponibili su DICE: link.dice.fm/hhNm59CLzgb

Opening act: Vieri Cervelli Montel

Iosonouncane quest'estate torna finalmente in tour. Torna nell'anno di “IRA”, il nuovo attesissimo album uscito il 14 maggio per Numero 1 / Trovarobato, che promette di essere un ulteriore spartiacque nel panorama musicale italiano. Un set inedito e pensato per l'estate 2021, in cui verranno suonati brani del nuovo disco e degli album precedenti. Con lui sul palco Bruno Germano (co-produttore dei suoi lavori), Francesco Bolognini e Amedeo Perri.

