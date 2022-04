Joe Cocker Night all'Esperia

Venerdì 29 aprile alle ore 21.15 al cinema teatro Esperia di via Chiesanuova 90, nell'ambito della rassegna “Padova Spettacoli” dell'Ass.Tempi e Ritmi, con il contributo dell'Assessorato alla cultura del comune di Padova, è in programma il concerto dei Feelin' Joe (Joe Cocker Italian Tribute).

Un concerto dedicato alla inimitabile voce di Joe Cocker con l’esibizione live dei Feelin’ Joe, band tributo al musicista britannico interprete di brani di successo planetario, tra i quali, “You are so beautiful”, “You Can Leave Your Hat On”, “Up Where We Belong”, “Unchain my heart”, “When The Night Comes”, e “N’oubliez jamais”.

Sul palco Pierluigi “Joe” Catellani alla voce, Andrea Salvato alle chitarre, Carlo Santacatterina, tastiere e hammond, Alice Lorenzon ed Aurora Balugani ai cori, Davide Bettella alla batteria, Filippo Archesso al basso elettrico ed Enrico Di Stefano al sax contralto.

Biglietti

Ingresso 10 euro + dir.pr.

Prevendite (posti numerati): Cartoleria Prosdocimi Mazzini 74 (piazza Mazzini 74) - Cartoleria C'era una Volta (via Asolo 9)

Online su www.liveticket.it/padovaspettacoli

Apertura biglietteria ore 20.15

Info 351.6607652

Foto articolo da https://padovaspettacoli.it/eventi/joe-cocker-night-feelin-joe-live/