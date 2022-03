"La figlia di Robin Hood", spettacolo per bambini all'Esperia

Domenica 6 marzo alle 16 al Teatro Esperia debutta lo spettacolo “La figlia di Robin Hood”, della compagnia teatrale Gli Alcuni con Polpetta e Caramella, ovvero le brave attrici Laura Feltrin e Margherita Re, per la regia di Sergio Manfio. Insieme alle due attrici sul palco ci sono anche i grandi pupazzi dei Cuccioli che, come al solito, interagiscono con loro e con i bambini del pubblico, e non mancheranno tante musiche e canzoni da cantare e ballare tutti insieme.

Cosa narra lo spettacolo

Polpetta e Caramella spiegano ai Cuccioli che la leggenda di Robin Hood non si è conclusa con il valoroso arciere della foresta di Sherwood, ma è continuata con le imprese della figlia… La prima reazione del coniglio Cilindro è quella di non accettare che una ragazza possa essere un arciere. Le due attrici organizzano allora allora una gara di tiro con l’arco tra la gattina Olly e Cilindro… ed è proprio Olly a vincere la prova! Naturalmente nello spettacolo non può mancare un moderno sceriffo di Nottingham che mette i bastoni tra le ruote ai protagonisti dello spettacolo. Ma i Cuccioli, insieme alle amiche Polpetta e Caramella, riusciranno a dare alla storia il giusto e lieto fine.

La rappresentazione prende spunto dagli obiettivi dello sviluppo sostenibile, affrontando, tra gli altri, il tema della parità di genere (obiettivo 5 – parità di genere) oltre al tema della fame (obiettivo 2 – sconfiggere la fame), il diritto all’istruzione (obiettivo 4 – istruzione di qualità), il cambiamento climatico (obiettivo 13 – azione per il clima).

Sergio Manfio, autore e regista, commenta i temi che innervano e sostanziano il tradizionalmente divertente plot narrativo che vede in scena le due attrici Laura Feltrin e Margherita Re: “Da tempo stiamo lavorando sull’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile dettato dalle Nazioni Unite per costruire un futuro più sano, possibile ed equo per tutti. Per quanto riguarda i 17 obiettivi, abbiamo scelto di affrontare quelli che riteniamo più adatti a essere promossi nei confronti dei bambini, raccontando nello stesso tempo una fiaba divertente. La storia si impernia in modo particolare sul tema della parità di genere: portiamo infatti in scena La figlia di Robin Hood.

La storia narrata dallo spettacolo si interrompe in alcuni momenti, presentando in modo semplice alcuni degli obiettivi dell’Agenda 2030, offrendo quindi anche agli insegnanti – quando le scolaresche potranno tornare a teatro… e siamo sicuri che avverrà molto presto – ottimi spunti per parlare di questo argomento con i bambini.

Il cartellone di spettacoli per famiglie è organizzato dal Circuito Teatri e Città, con la direzione artistica de Gli Alcuni con il patrocinio e sostegno dell’assessorato alla cultura del Comune di Padova e del MIC.

Il biglietto d'ingresso costa 6 euro e si può acquistare presso la biglietteria del teatro un'ora prima dell'inizio dello spettacolo.

Sulla pagina Facebook "Spazio al Teatro" https://www.facebook.com/spazioalteatro/ ci sono le informazioni aggiornate sugli appuntamenti in programma ogni domenica fino al 27 marzo 2022.

Presentando il biglietto della rassegna "Una fetta di teatro – Padova" è possibile acquistare un ingresso bambino per un percorso al Parco degli Alberi Parlanti di Treviso a solo 1 Euro, a fronte di un adulto pagante.

La rassegna continua domenica 13 marzo con lo spettacolo "ESMERALDA LA FARFALLA DEL BOSCO", della compagnia A.Artisti Associati.

I prossimi spettacoli della rassegna in programma al t. Esperia:

Domenica 13/3: Esmeralda la farfalla del bosco – A.Artisti Associati

Esmeralda è un farfalla desiderosa di scoprire nuove terre. Purtroppo però non sempre si è ben accolti quando si viene da lontano e si hanno le ali di un colore diverso… Esmeralda si troverà a dover affrontare diverse difficoltà: prima la paura di perdersi, poi l’incontro con la sentinella del bosco, il salice piangente che sembra burlarsi di lei, poi la furia del vento, la fatica di volare con le ali sporche… Tutte prove che Esmeralda saprà superare imparando, insieme ai bambini, il valore della differenza e il coraggio di vivere liberi.

Domenica 20/3: Il pirata Edward Benda Nera – Gli Alcuni con il Capi e l’Assistente – 1° Nazionale

Con questo spettacolo i giovani spettatori saranno messi di fronte a delle piccole prove per stimolare la loro creatività e capacità di osservazione. La cornice è quella della serie tv sul giovane genio Leo Da Vinci, sempre in lotta contro i suoi acerrimi nemici pirati… Analizzando alcune sue invenzioni, proveranno a capire dove è scattata la molla per comprendere la creatività, l’estro, la fantasia che le hanno rese possibili. Andranno alla scoperta degli errori commessi da Leo, e non mancheranno insoliti indovinelli per misurare la propria capacità di osservazione e sviluppare il “pensiero divergente”. Il tutto è inserito nelle divertenti dinamiche tra il Capi e l’Assistente e l’antagonista principale: la perfida Maga Cornacchia.

Domenica 27/3: La principessa e il drago – Teatrino dei Fondi

La storia di un giovane musicista figlio di un fornaio e di come riuscì a salvare il regno dopo che tutti i valorosi cavalieri avevano fallito nell’impresa. La Principessa e il Drago è una fiaba originale, dove l’amore e la nobiltà d’animo vanno oltre le differenze sociali. Una storia che ci aiuta a riflettere sull’importanza di non fermarsi alle apparenze, sull’importanza di non aver paura del diverso da noi, sull’importanza della conoscenza e del dialogo per abbattere gli stereotipi e i pregiudizi.

Foto articolo da comunicato stampa - ©Gruppo Alcuni - Ph. Irene Minute